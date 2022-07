Po dvoch rokoch pandémie sa uskutočnil Cibula Fest bez obmedzení

Holíč 25. júla (TASR) – Po dvoch rokoch, ktoré boli ovplyvnené pandémiou nového koronavírusu, sa na letisku v Holíči počas uplynulých dní (21. – 24. 7.) uskutočnil open air festival Cibula Fest už bez obmedzení. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Dodo Mikláš.



"Festival organizujeme na letisku už trinásty rok s dvojročnou pauzou. Mali sme mierne obavy, no tie sa nenaplnili. Veľké množstvo ľudí sa rozhodlo na poslednú chvíľu a festival zaplnili. Je vidieť, že im zábava pod holým nebom veľmi chýbala. Už teraz myslíme na budúci ročník. Všetko naznačuje aj nových stabilných partnerov," uviedol organizátor festivalu Vladimír Chrenka.



Prvý festivalový koncert si na Slovensku odkrútila kapela Mirai. "My hráme stále len v Česku. Mal som obavu, že tu naše pesničky nebudú poznať. Veľmi milo nás prekvapilo, že ľudia spievali všetko s nami. Verím, že nie naposledy," uviedol spevák Mirai Navrátil.



Program patril počas víkendu aj Desmodu, prvý sólo koncert na festivale si odkrútil Vašo Patejdl, ale vystúpili aj stabilné festivalové kapely Čechomor či Polemic. "V minulosti som tu na letisku vystúpil s Elánom, ale teraz prvýkrát na Cibula Feste sám za seba. O to je to vždy náročnejšie. Ale publikum ma podržalo. Bol to krásny koncert a užil som si ho," povedal Patejdl.