Po prvýkrát otvorili brownfield pre verejnosť. Prišli tisíce ľudí

Bratislava 7. mája (OTS) - Palma sa stala prvým bratislavským brownfieldom, ktorý otvoril svoje brány pre širokú verejnosť a umožnil jej prejsť sa po miestach, kde pred rokmi prebiehala výroba rastlinných olejov. Teraz, viac ako dekádu od skončenia prevádzky, ju developer CORWIN na jeden deň premenil na tržnicu pod holým nebom, priestor na prezentáciu lokálnych výrobcov či spolkov a miesto, kde mohli ľudia spoznať plány revitalizácie Palmy na novú, udržateľnú mestskú štvrť. Túto možnosť si nenechalo ujsť takmer 5,5-tisíc návštevníkov.hovoríBohatá bola ponuka občerstvenia, ktorú na budúcom hlavnom námestí Palmy, ktoré bude srdcom jej pešej zóny (svojou veľkosťou bude porovnateľné s Hlavným námestím v Starom Meste) zabezpečili predajcovia a producenti potravín z Bratislavy a okolia. Možnosť prezentovať sa mali rôzne komunitné aktivity, inkluzívne projekty či umelci.vysvetľujePalma by sa mala zmeniť na nové lokálne centrum tejto časti mesta., v jej severnej časti v dotyku so zrekonštruovanou Račianskou ulicou vyrastie živá zóna s kancelárskymi priestormi, obchodmi či kaviarňami. Naproti tomu južná časť bude zameraná viac na bývanie, s kompaktnými obytnými blokmi s ľudskou mierkou a výškou 4 až 9 podlaží, dvormi, ihriskami a zelenými priestormi na oddych. Obe budú prepájať nové námestia a verejné priestory, doplnia ich funkcie ako materská škola, stacionár pre seniorov a pod.– tá bude v rezidenčnej časti pokrývať takmer 12-tisíc m2 nádvorí aj okolitých pozemkov. Doplní ich vyše 6,5-tisíc m2 extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech. Dôležitým cieľom návrhu je práca so zelenou a modrou infraštruktúrou. Oproti dnešnému stavu sa v čase intenzívnych zrážok z Palmy stane akási špongia a počas letných horúčav miesto s príjemnejšou mikroklímou.Celá vnútorná časť Palmy sa v podstate stane veľkou pešou zónou so zaujímavými verejnými priestormi, hlavným námestím, množstvom zelene a občianskou vybavenosťou. Automobilová doprava bude vedená komunikáciou na obvode celého areálu, z ktorej bude prístupné parkovanie v podzemných garážach určené pre rezidentov a nájomníkov, ale aj jej návštevníkov.Lisovňa by sa mohla zmeniť na verejnú tržnicu. Z Union Mlynu bude moderný objekt s viacúčelovými priestormi, kanceláriami, kreatívnymi ateliérmi. Svoju novú funkciu dostane aj Zámočnícka dielňa.uzatvára