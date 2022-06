Po troch rokoch privíta fanúšikov opäť Nestville Open Fest 2022

Bratislava 24. júna (TASR) – Severný Spiš bude tento víkend žiť hudbou a zábavou. V sobotu (25. 6.) od 10.30 h začína Nestville Open Fest 2022, 9. ročník obľúbeného hudobného festivalu v areáli Nestville Parku v obci Hniezdne pri Starej Ľubovni. Počas dvoch dní bude podujatie patriť všetkým fanúšikom dobrej hudby aj rodinného programu pre celé rodiny. TASR o tom informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Na hlavnom pódiu sa v sobotu predstavia Paci Pac, TWiiNS, Strieborná Superstar 2020 Diana Kovaľová, Vašo Patejdl & Band, Smola a Hrušky, Separ & DMS, Nerieš, DJ Graysecret, Heľenine oči a DJ Hubertus. V nedeľu (26. 6.) vystúpia Spievankovo, Detské interaktívne pásmo Divadla Etudy, Ľudová hudba Stana Baláža, Tomáš Oravec & Cimbalowica & Monika Kandráčová, Števo Skrúcaný, Hrdza, Kandráčovci a No Name.



Dvojdňový program ponúkne fanúšikom prierez všetkými hudobnými štýlmi, rockovej muziky, popu, hip-hopu aj folklóru. Počas celého víkendu je pripravený aj bohatý program pre najmenších. Tí si môžu vyskúšať jazdu na poníkovi, alebo sa odfotiť s obľúbenými rozprávkovými postavičkami Micky Mouseom, Minnie, Ironmanom, Olafom, či kovbojom Woodym, vyskákať sa môžu na Hrade Máša a Medveď, šmyknúť sa so Šmolkami a pre odvážnejších bude v detskom Fruxi svete pripravená aj bojová aréna či lezecká veža. Okrem toho ich čaká kúzelník Gabi a Šašulienka, maľovanie na tvár, bublinová a balónová show, rozprávky Polepetko a Princezná na hrášku či diskotéka so Šašom.



V jazdeckej aréne bude prebiehať celodenná Nestville Rodeo Show za účasti špičkových jazdcov a najlepších koní po oba dni festivalu. Tá sa stala už pevnou a obľúbenou súčasťou festivalového programu v Hniezdnom. Zaujímavou pre celé rodiny určite bude výstava plemena frízskych koní, magické prenosné planetárium či Nestville farm, plná zvierat rôzneho druhu.



"Všetci návštevníci festivalu majú možnosť pozrieť si expozíciu Nestville parku za polovičné ceny a pozrieť si tak históriu, ale i súčasnosť severného Spiša. Mimoriadny obdiv vždy zožne najmä najväčší vyrezávaný drevený obraz Európy so stvárnením života ľudí v 13. storočí, atraktívnou časťou prehliadky sú aj vyrezávané drevené sudy, v ktorých zrejú liehoviny," uviedol pre médiá manažér podujatia Kamil Konkoľ.