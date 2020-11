Poézia na miestach, kde by ste ju nečakali

Kontakt

Mgr. Katarína Javorská

Nezisková organizácia Marína a Sládkovič

0918 650 688

katarina@ib.sk Obrazové prílohy k tlačovej správe sú dostupné na wetransfer linku: https://we.tl/t-pJ1GMgKscF

Bratislava 24. novembra (OTS) - Nezisková organizácia Marína a Sládkovič v spojení so Zlatou Studňou prichádza s ďalším netradičným projektom, vďaka ktorému si môžu Slováci vychutnať najkrajšie verše Najdlhšej ľúbostnej básne sveta priamo pri nakupovaní vo väčšine obchodných reťazcov na Slovensku. Chcú tak v tomto hektickom predvianočnom čase plnom nákupného zhonu pripomenúť, že Vianoce sú najmä o láske.Je zaujímavé, že málo ľudí na Slovensku vie, že Sládkovičova báseň Marína je od roku 1846 Najdlhšou ľúbostnou básňou sveta, zapísanou aj ako oficiálny svetový rekord vo World Record Academy.,“ informujez neziskovej organizácie Marína a Sládkovič.,” hovorí, Brand manažér najväčšieho slovenského výrobcu vôd: “.“Etikety budú pastvou nielen pre dušu, ale aj oči. „vysvetlila“ dodalKaždý, komu sa táto myšlienka páči, si môže vo väčšine obchodných reťazcov kúpiť limitovanú edíciu vôd Sládkovičova Marína od Zlatej Studne. Najslávnejšiu 41. strofu z básne Marína nájdu už od začiatku novembra ľudia na neochutených pramenitých vodách, ktoré sú už v predaji.Ďalšie nádherné ľúbostné verše zákazníci nájdu na ochutených vodách, ktoré sa budú postupne dostávať do predaja.,“ zdôraznila riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku,Okrem veršov sa na etiketách objaví aj historicky prvý originálny dvojportrét Maríny a Sládkoviča. Vytvoril ho významný slovenský ilustrátor Miroslav Regitko. Farebné kvety na dvojportréte sú inšpirované autentickými kresbami kvetov, ktoré vytvorila Marína ako 19-ročná, a ktorých originály sa dodnes zachovali. Rovnako ako Ondrej Jób aj Miroslav Regitko umožnil použitie svojho diela v tomto projekte bez nároku na honorár.Každý, kto si kúpi aspoň jedno balenie vody Zlatá Studňa z limitovanej edície Sládkovičova Marína, môže každý týždeň až do Vianoc vyhrať pozlátenú mincu s dvojportrétom Maríny a Sládkoviča a vstupenky do Banky Lásky, Zážitkového domu venovaného básni Marína.Viac o súťaži je priamo na etiketách alebo na stránke www.bankalasky.sk/vyhraj “ uzavrela