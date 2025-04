Pohodlné topánky na jar – ktoré si vybrať?

Bratislava 16. apríla (OTS) - Práve preto sú tie správne pohodlné topánky základom každého jarného outfitu. V tomto článku sa pozrieme na to, aké topánky sú vhodné na jar, na čo sa pri ich výbere zamerať a prečo sú dámske tenisky jasnou voľbou číslo jeden.Jar prináša viac pohybu – prechádzky mestom, výlety do prírody, kávu na terase či cestovanie. Preto by topánky nemali byť len pekné, ale predovšetkým pohodlné. Kvalitná obuv podporuje správne držanie tela, znižuje únavu nôh a predchádza bolestiam chrbta aj kolien. Investícia do pohodlných topánok sa tak určite oplatí.Pohodlné topánky zároveň zvyšujú celkový komfort počas dňa a umožňujú cítiť sa dobre aj po hodinách strávených na nohách. Najmä v jarných mesiacoch, keď sa zvyšuje naša aktivita, oceníme obuv, ktorá nás neobmedzuje a poskytuje potrebnú oporu aj pri dlhších prechádzkach.Jedným z najobľúbenejších typov obuvi žien na jar sú dámske tenisky . Ich popularita rok čo rok rastie, a to nielen vďaka pohodliu, ale aj vďaka tomu, že sa ľahko kombinujú s rôznymi outfitmi. Dnes už neplatí, že tenisky patria len do fitka alebo na beh. Naopak – nosíme ich k rifliam, šatám, sukniam, ale aj k elegantnejším kúskom. Vďaka širokej ponuke dizajnov si každá žena nájde model, ktorý jej vyhovuje – či už preferuje športový štýl, mestskú eleganciu alebo minimalistickú klasiku.Pri kúpe jarných topánok je dôležité všímať si niekoľko faktorov. V prvom rade je dôležitý samotný materiál topánok. Ideálnym materiálom je priedušná textília, sieťovina alebo kvalitná koža, ktoré umožnia nohám dýchať. Vyhnite sa syntetickým materiálom, ktoré môžu spôsobiť potenie a diskomfort. Určite však nezabúdajte aj na kvalitnú podrážku.V súčasnosti dominujú módnym trendom dámske tenisky, ktoré spájajú komfort so štýlom a hravo sa prispôsobujú rôznym outfitom. Hitom sezóny sú biele minimalistické modely, ktoré pôsobia čisto, sviežo a zároveň elegantne – skvelo sa hodia k rifliam aj k ľahkým šatám. Na druhej strane, popularitu si získavajú aj tenisky na platforme, respektíve tenisky s hrubšou podrážkou, ktoré dodávajú každému outfitu ležérny vibe. Zaujímavou voľbou sú aj tenisky v pastelových farbách, ktoré ladia s jarnou paletou a dodajú vzhľadu jemnosť a ženskosť.Veľkým trendom je aj retro štýl – tenisky inšpirované 80. a 90. rokmi, často s kontrastnými prvkami, kombináciami textúr a výraznými logami. Čoraz častejšie sa objavujú aj udržateľné modely z recyklovaných materiálov, ktoré oslovujú ekologicky zmýšľajúce zákazníčky. Výber je široký a každá žena si nájde tenisky, ktoré vystihujú jej osobný štýl.Výber správnych topánok na jar je viac než len otázkou módy – ide o zdravie a pohodu.predstavujú ideálne spojenie štýlu a komfortu, a preto by nemali chýbať v žiadnom jarnom botníku. Nezabúdajte, že kvalitná obuv, akú ste si vybrali v spoločnosti Wojas, vám môže spríjemniť každý krok – či už sa vyberiete na prechádzku mestom, do práce alebo na víkendový výlet.