Pokrstili Jánošíka, zvíťazil Zeman, konala sa prvá zimná olympiáda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke pápež Svätý otec (vľavo) a prezident SR Michal Kováč (vpravo) počas oficiálneho privítania na letisku M. R. Štefánika v Bratislave, 30. júna 1995. Foto: TASR - Vladimír Benko

Na archívnej snímke Peter Sklár Foto: RELATIONS CONSULTING s.r.o.

Bratislava 25. januára (TASR) – Bohatým bral, chudobným dával. Vo varínskom kostole bol 25. januára 1688 pokrstený JURAJ JÁNOŠÍK. Nik v tej chvíli netušil, že sa stane zbojníckou legendou a národným hrdinom.Rebelom proti sovietskemu komunistickému režimu bol ruský herec, pesničkár a básnik VLADIMIR VYSOCKIJ, významná osobnosť Divadla na Taganke. Dnes by mal 84 rokov.Depresie a utrpenie poznamenali životný príbeh britskej spisovateľky a esejistky VIRGINIE WOOLFOVEJ. Známe sú jej romány Jakubova izba, Pani Dallawayová, Vlny alebo Roky. Narodila sa 25. januára 1882, dobrovoľne odišla zo sveta 28. marca 1941.Členovia tzv. Únie z Utrechtu (Holland, Zeeland, Utrecht, Celderland, Friesland, Croningen, Overyssel) podpísali dohodu, na základe ktorej vznikla Holandská republika. Stalo sa tak 25. januára 1579.V ten istý deň ale v roku 1831 poľský Sejm zosadil cára Mikuláša I. Krajina sa tak definitívne rozišla s cárizmom a výkonnú moc prevzala národná vláda na čele s kniežaťom Adamom Czartoryským.Vo francúzskom Chamonix-Mont Blanc sa pred 98 rokmi začali prvé Zimné olympijské hry.Pred 101 rokmi sa narodil americký fyzik SAMUEL THEODORE COHEN, vynálezca neutrónovej bomby.Druhá svetová vojna sa skončila v roku 1945, ale takmer o 10 rokov neskôr, presne 25. januára 1955, ukončil Sovietsky zväz oficiálne vojnový stav s Nemeckom.Pred 63 rokmi americká letecká spoločnosť American Airlines spustila do prevádzky prvú transkontinentálnu linku na štvormotorovom prúdovom lietadle Boeing 707.Prvá tlačová konferencia, ktorú vysielali v priamom televíznom prenose, sa konala pred 61 rokmi. Vtedajší 35. prezident USA John Fitzgerald Kennedy na nej odpovedal na 31 otázok.Pápež Ján Pavol II. odcestoval pred 43 rokmi na svoju prvú zahraničnú cestu. Navštívil Dominikánsku republiku, Mexiko a Bahamské ostrovy. Jedna z posledných, jeho 102. cesta, viedla na Slovensko, ktoré navštívil tri razy.Medzi obľúbených a rešpektovaných umelcov na javisku aj na filmovom plátne patril český herec BORIS RÖSNER. Dnes by mal 71 rokov.Maliar, prozaik a publicista JANKO ALEXY bol jedným zo zakladateľov slovenského moderného umenia a národného slohu. Narodil sa 25. januára 1894.Priaznivci zdravého životného štýlu môžu dnes zablahoželať k 55. narodeninám známej fitneske a športovkyni ZORE CZOBOROVEJ.Herec a komik PETER SKLÁR má dnes o rok menej, 54 rokov.Pred deviatimi rokmi v druhom kole historicky prvých priamych volieb českého prezidenta zvíťazil Miloš Zeman nad Karlom Schwarzenbergom.Mužské meno Gejza pochádza z tureckého slova jeg, ktoré označuje vojenské hodnosti – len nevedno aké. Pozor! V každom prípade Gejzom v uniforme i v civile želáme všetko najlepšie. Pohov.