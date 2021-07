Bratislava 18. júla (TASR) - Politici vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym Milana Lasicu, ktorý zomrel v nedeľu vo veku 81 rokov.



"Slovensko prišlo o jednu z najväčších osobností kultúrneho a spoločenského života," uviedli na sociálnej sieti Národnej rady SR.



Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová podotkla, že Milan Lasica zomrel tak, ako žil. "S piesňou v srdci a na doskách, ktoré znamenajú svet. Ďakujeme Milan Lasica za všetko, za to, že vďaka Vám boli naše životy veselšie a radostnejšie," odkázala na sociálnej sieti.



"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym. Česť jeho pamiatke," uviedlo na sociálnej sieti hnutie Sme rodina. "Ďakujeme za všetko," zdôraznila strana SaS.



Podľa predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho sa Milan Lasica navždy zapísal do panteónu osobností slovenskej kultúry. "Jeho neopakovateľný humor, nadhľad a schopnosť pomenovať veci pravými slovami neboli len jedným zo symbolov slovenskej kultúry, ale aj osobným bojom za slobodu. Zbohom, pán Lasica, Slovensko Vaším náhlym odchodom utrpelo obrovskú stratu," zdôraznil.



Bratislavský primátor Matúš Vallo poukázal na to, že je málo ľudí, ktorí sa svojím humorom dokázali prihovoriť niekoľkým generáciám. "Ktorí aj v ťažkých časoch dokázali priniesť nádej, že raz možno bude lepšie. Ktorí obstáli na mnohých hodnotových križovatkách. Z ktorých vyžarovala ľudskosť v každej situácii. Ktorých ľudia mali radi za to, čím sú. Milan Lasica bol jedným z mála a správa o jeho smrti ma nesmierne zasiahla," napísal Vallo s tým, že s odchodom Milana Lasicu odchádza aj kus jeho života.



Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica mal v nedeľu odpadnúť na výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders, pričom sa ho už nepodarilo oživiť.