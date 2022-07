Pomyselné odpočítavanie najväčšej metalovej nálože sa začalo

03. AUGUST 2022 / ZIMNÝ ŠTADIÓN ONDREJA NEPELU (Bratislava)

Bratislava 18. júla (OTS) - SLIPKNOT, na čele so spevákom Corey Taylorom, sa bratislavskému publiku predstaví na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už 03.08.2022. Okrem vystúpenia jednej z najznámejších NU metalových kapiel všetkých čias, sa priaznivci tvrdej muziky môžu tešiť i na špeciálneho hosťa, vychytenú ukrajinskú hudobnú skupinu JINJER.Foto: JINJERChalani v temných maskách, na dych berúcom pódiu, ponúknu prierez 25-ročnej tvorby zoskupenia, ale aj na piesne zo svojho posledného štúdiového albumu, We Are Not Your Kind. Asi každý interpret má svojho favorita v piesňach vlastnej hudobnej produkcie, rovnako je na tom aj Corey Taylor, ktorý prezradil, o aké skladby ide.prezradil spevák, ktorý okrem Slipknotu pôsobí aj v ďalšej kapele. Dobrou správou je, že aj pieseň Snuff, ktorú spevák napísal v roku 2009 a toho toku sa umiestnila na druhom mieste v rebríčku Billboard Hot Mainstream Rock Tracks, a zároveň sa stala najpredávanejším singlom kapely, bude súčasťou horúceho set listu na bratislavskom koncerte!Úspech na celosvetovej úrovni priniesol kapele nespočetné množstvo verných fanúšikov. Okrem nasledovania od koncertu ku koncertu, prejavujú svoju oddanosť aj mnohými ďalšími spôsobmi. Niektorí by pre podpis doslova zapredali dušu, ďalší svoje hudobné idoly, vďaka tetovaniam, nosia stále so sebou.“ opísal Taylor jedného z najvernejších fanúšikov.Foto: SlipknotSlušnú zbierku tetovaní má na svojom tele aj samotný spevák. „Mám ich pár. Napríklad tetovanie Paula na lýtku (zosnulý Paul Grey, basák Slipknotu), ďalej moje tetovanie okrídleného Griffina na počesť môjho syna, ktorý sa tak volá. Mám toho na sebe naozaj veľa. Veľa tetovaní je venovaných mojim deťom. Milujem horory, takže celý chrbát mám venovaný hororom, hlavne tým starším z produkcie Hammer Film – takže tam mám Drakulu, Frankensteina, Múmiu...,“ približuje spevák, čo ukrýva pod šatami.A ako je to s tými podpismi? Fanúšikovia mnohokrát žiadajú podpísať šialené veci. Aké najzvláštnejšie miesto podpísal hlas Slipknotu?Corey Taylor pochádza z hudobnej rodiny, jeho otec bol v Maďarsku veľkou hviezdou. Lásku k hudbe objavil práve vďaka nemu. Spevák hovorí, že prvá vec, ktorú ho otec naučil, bola, že keď ak je niekto z kapely chorý, tak to publiku nemajú vôbec hovoriť, pretože ich to netrápi. „“ hovorí muzikant. Corey má, samozrejme, na mysli interné dôvody kapely, do ktorých nepočíta zrušené koncerty kvôli celosvetovým nariadeniam a opatreniam, spôsobených pandémiou koronavírusu. I slovenskí fanúšikovia si z tohto dôvodu museli nejaký ten rôčik na prvý koncert metalových megahviezd počkať. A predsa sa dočkali! SLIPKNOT návštevníkov bratislavského koncertu privedie do varu už 03.08.2022!Vstupenky na prvý koncert kapely SLIPKNOT na Slovensku, ktorý sa uskutoční 03.08.2022 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, je možné zakúpiť na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.