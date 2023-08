Popová kráľovná Madonna jubiluje, oslavuje 65 rokov

Bay City/Bratislava 16. augusta (TASR) - Je označovaná za najúspešnejšiu a najpredávanejšiu sólovú speváčku sveta, pričom pop music ovplyvnila podobným spôsobom ako Elvis Presley, Beatles či Michael Jackson. V stredu 16. augusta bude mať kráľovná popu Madonna 65 rokov.



Madonna Louise Cicconeová sa narodila 16. augusta 1958 v meste Bay City v americkom štáte Michigan. Pochádza z početnej rodiny - rodičia jej otca boli talianski emigranti a matka francúzska Kanaďanka. V roku 1976 maturovala v Rochestri, krátko nato študovala balet na Michiganskej univerzite.



V roku 1978 opustila vysokú školu a s 35-timi dolármi vo vrecku sa vybrala do New Yorku, kde plánovala začať kariéru tanečnice. O rok neskôr odišla na štyri mesiace do Paríža, kde účinkovala ako tanečnica a vokalistka v revue Patricka Hernandeza. Po návrate do New Yorku založila v auguste 1979 spolu s priateľom hudobníkom Danom Gilroyom skupinu Breakfast Club, v ktorej hrala na bicích a spievala. V roku 1980 založila vlastnú skupinu Emmy.



Na hudobnej scéne debutovala v októbri 1982 singlom Everybody. Výraznejší úspech jej však nepriniesol - v hitparáde sa dostal iba na 107. miesto. Vytúžený triumf však napokon prišiel a na čelo americkej hitparády sa prvýkrát dostala v decembri 1984 so skladbou Like a Virgin.







Prvý album nazvaný Madonna vyšiel speváčke 27. júla 1983 - v USA sa umiestnil na ôsmom mieste, v Spojenom kráľovstve bol o dva stupienky vyššie. Veľký úspech zaznamenal už nasledujúci rok jej druhý album pod názvom Like a Virgin z novembra 1984. Prvé priečky obsadil tak v USA, ako aj v Spojenom kráľovstve. Na britských ostrovoch prekročil jeho predaj 21 miliónov nosičov.



O necelé dva roky neskôr, v júni 1986, vydala tretí, rovnako veľmi úspešný album True Blue. Ten sa dostal na prvé miesto v 18 krajinách sveta a jeho predaj prekonal hranicu 25 miliónov nosičov. Nasledovali ďalšie úspešné albumy ako napríklad Like a Prayer (1989), Erotica (1992), Ray of Light (1998) či Music (2000).



V roku 2015 vydala speváčka hudobnými kritikmi pozitívne prijatý album Rebel Heart a v roku 2019 nasledoval zatiaľ posledný album Madame X. Doteraz Madonna vydala 14 štúdiových albumov.



V roku 2022 jej vyšla kompilácia Finally Enough Love: 50 Number Ones, ktorá zahŕňa jej celú kariéru a obsahuje tanečné remixy jej najväčších hitov. Dvadsiatka z týchto skladieb sú raritné nahrávky, ktoré sa dočkali svojho prvého oficiálneho vydania.



Madonna navštívila trikrát Prahu - prvýkrát tam koncertovala 6. a 7. septembra 2006, druhýkrát 13. augusta 2009 a napokon tretíkrát 7. a 8. novembra 2015, keď v rámci Rebel Heart Tour vystúpila v O2 aréne.







V roku 1985 - 1989 bola Madonna vydatá za amerického herca Seana Penna a v rokoch 2000 - 2008 bol jej manželom britský režisér Guy Ritchie. Celkove má šesť detí - dve vlastné dcéru Lourdes Mariu Ciccone Leon (1996) so svojím vtedajším osobným trénerom Carlosom Leonom a s Guyom Ritchiem syna Rocca (2000), ako aj štyri adoptované Davida, Mercy James a dvojičky Estere a Stellu.



Madonninu popularitu umocňovali tiež filmové úlohy v snímkach ako napríklad Kto je to dievča? (1987), Dick Tracy (1990), S Madonnou v posteli (1991), Telo ako dôkaz (1993) či Evita (1996). Za stvárnenie prvej dámy Argentíny v tomto filme, ako aj za najlepšiu pieseň získala dva Zlaté glóbusy. Toto prestížne ocenenie si prevzala tiež v roku 2012 za najlepšiu originálnu pieseň k historickej romantickej dráme W.E., ktorú aj režírovala.



Hviezda hudobného neba zápasila v poslednom období s vážnymi zdravotnými problémami. V polovici júla 2023 však vyhlásila, že je "na ceste k zotaveniu" po bakteriálnej infekcii, v dôsledku ktorej ju museli vo vážnom stave hospitalizovať.



Z tohto dôvodu odložila americká popová ikona aj svoje v poradí dvanáste turné s názvom The Celebration Tour, ktoré malo odštartovať 15. júla 2023 koncertom v kanadskom Vancouveri. Toto svetové turné sa malo stať poctou speváčkinej štyridsať rokov trvajúcej hudobnej kariéry a konať sa malo aj pri príležitosti 40. výročia vydania jej debutového albumu Madonna z roku 1983.



Madonna je považovaná za nekorunovanú kráľovnú populárnej hudby a rovnako aj za najúspešnejšiu speváčku všetkých čias. Do Rokenrolovej siene slávy ju uviedli 10. marca 2008. Celosvetový predaj jej platní prevýšil viac ako 330 miliónov výliskov. Guinnessova kniha rekordov ju uvádza ako komerčne najúspešnejšiu hudobníčku všetkých čias.