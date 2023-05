Popredný český multiinštrumentalista Felix Slováček má 80 rokov

Zlín/Bratislava 23. mája (TASR) – Dodnes patrí medzi popredné osobnosti českej hudobnej scény, ktorá sa presadila aj v zahraničí. Do jeho repertoáru patria skladby tak z oblasti klasickej hudby, ako i jazzu a popu.



V utorok 23. mája má špičkový multiinštrumentalista, hudobný skladateľ a dirigent Felix Slováček 80 rokov.



Antonín Slováček, tak znie jeho rodné meno, sa narodil 23. mája 1943 v moravskom Zlíne. Meno Felix bola pôvodne jeho školská prezývka podľa kreslenej postavičky kocúra Felixa.



Vyštudoval na Vejvanovského konzervatóriu v Kroměříži odbor klarinet a dirigovanie. Štúdia ukončil v roku 1968 na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne v odbore dirigovania, skladby a hry na klarinet.



Už dva roky predtým sa vo Viedni zúčastnil na Medzinárodnej súťaži mladých jazzových talentov. V roku 1971 nahral pre nemeckú firmu Polydor samostatný album Golden Sounds aus Prag. V roku 1973 mu vyšiel v Supraphone prvý album.



Počas štúdií v Brne hral v orchestri Mirko Foreta a príležitostne aj u Gustáva Broma. V roku 1968 sa presťahoval do Prahy a prijal angažmán v orchestri Karla Vlacha. Rok nato sa stal členom hviezdneho obsadenia Orchestra Ladislava Štaidla, ktorý sprevádzal Karla Gotta.



V roku 1983 založil vlastný Big Band Felixa Slováčka. Od roku 1985 bol šéfdirigentom Tanečného orchestra Československého rozhlasu (TOČR). Už počas účinkovania v Orchestri Ladislava Štaidla začal vystupovať aj ako sólista, od začiatku 80. rokov už vystupoval na vlastných koncertných produkciách.



Slováčkov repertoár ako sólistu presahuje oblasť všetkých žánrov vrátane klasickej hudby. Spolupracoval s viacerými symfonickými telesami, medzi nimi so Symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK, Slovenskou filharmóniou, Moravskou filharmóniou, London Mozart Players či Dresdner Philharmonie.







Na svojom konte má dnes viac ako 500 nahraných titulov a dva milióny predaných hudobných nosičov. V roku 2008 vyšla dvojkompilácia 46 najúspešnejších skladieb v jeho podaní s názvom Made In Czecho Slováček. V novembri 2011 vydal album s názvom Salto solo. V máji 2013 mu k 70. narodeninám vyšiel album Felix 70 - 50 Let Na Scéně - Nejhezčí Dárek 2013.



V júli 2014 vydal album Trochu klidu, pri nahrávaní ktorého ho sprevádzal Orchester Ladislava Štaidla. K životnému jubileu vyšla tento mesiac CD kompilácia Příběhy lásky 1970 – 2023, ktorá predstavuje umelca predovšetkým ako jedného z najlepších saxofonistov a klarinetistov v Európe, ale po prvýkrát toto CD prezentuje Felixa Slováčka aj ako speváka, skladateľa a dirigenta.



Zaslúžilý umelec Felix Slováček si v októbri 2013 prevzal z rúk českého prezidenta Miloša Zemana štátne vyznamenanie Medailu Za zásluhy.



Felix Slováček má tri deti. Dve s manželkou, českou speváčkou, herečkou a moderátorkou Dagmar Patrasovou, syna Felixa juniora (1983), ktorý kráča v otcových šľapajach a speváčku, herečku a moderátorku Annu Júliu (1995). Treťou je dcéra René (1977) z prechádzajúceho manželstva.