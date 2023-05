Herec Jozef Stražan sa narodil pred 80 rokmi

Bratislava 11. mája (TASR) – Svoj profesionálny život spojil Jozef Stražan s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove. Na divadelných doskách účinkoval v takmer 200 tituloch. Vďaka svojej všestrannosti dokázal presvedčivo zahrať tak komediálne, ako aj vážne postavy.



Od narodenia známeho herca uplynie vo štvrtok 11. mája 80 rokov.



Jozef Stražan sa narodil 11. mája 1943 v Bratislave do rodiny kočovného bábkara. Bol pravnukom zakladateľa slovenského bábkarstva Jána Stražana. Napriek tomu, že herectvo nikdy formálne neštudoval, získal v roku 1960 angažmán v Divadle Jonáša Záborskeho v Prešove.



Vďaka spontánnemu komediálnemu hereckému naturelu najskôr stvárňoval hrdinov v komediálne ladených inscenáciách ako napríklad Večer trojkráľový (Sebastián, 1966), Lakomec (Cléante, 1967), Búrka (Ariel, 1968), Revízor (Chlestakov, 1968) alebo Veselé panie z Windsoru (Doktor Caius, 1972).



Herec však postupne prešiel k autentickému zosobneniu vážnych dramatických rolí. Divákom sa napríklad predstavil ako dôstojník Alexej Vronskij v javiskovom spracovaní románu Anna Kareninová (1978), s úspechom sa tiež zhostil postavy Claudia či Marca Antonia v shakespearovských nesmrteľných dielach Hamlet (1983) a Antonius a Kleopatra (1986).



Z ďalších postáv, pri ktorých herec využil schopnosť plasticky stvárniť tak komediálne, ako aj vážne polohy možno spomenúť zosobnenie Claudia v inscenácii Mnoho kriku pre nič (1988), Beka (Skaza futbalu v meste K, 1990) alebo Johna Falstaffa (Veselé panie z Windsoru, 1993). Diváci mohli tiež Stražanovo umenie obdivovať napríklad v hlavnej postave mliekara Tovjeho v muzikáli Fidlikant na streche (2002), ako Profesora v inscenácii A teraz čo, pán profesor? (2004), manžela Alžbety Báthoryovej - grófa Nadasdyho v muzikáli Martina Kákoša Báthoryčka (2005) či Piotra Nikolajeviča Sorina v diele Čajka (2011).



Umelec účinkoval aj v televíznych inscenáciách a rozhlasových humoristických reláciách. Za najznámejšiu možno označiť jeho postavu v zábavnom programe Superšopa, ktorý vysielal Slovenský rozhlas štúdio Košice.



Svoje miesto však našiel aj pred kamerou. V roku 1965 sa objavil v oscarovom filme Obchod na korze. V komédii Sebechlebskí hudci (1975) si zahral aj so svojou manželkou - herečkou Kvetou Stražanovou. Z ďalších filmov je to napríklad rozprávka Figliar Pedro (1989) či komédia ...kone na betóne (1995). Jozef Stražan sa spolu s manželkou objavil tiež v televíznom seriáli ZOO (2016).



Talentovaný herec sa prezentoval aj ako režisér. V roku 1993 naštudoval inscenáciu Ťulpas a v roku 1999 muzikál Lysistrata. Napísal tiež rozhlasové pásmo Drevené slzy (1997) o troch generáciách kočujúcich bábkohercov Stražanovcov.



Emblémový herec Divadla Jonáša Záborského, Jozef Stražan, zomrel 10. marca 2021 v Prešove vo veku 77 rokov.







Zdroj: Encyklopédia dramatických umení Slovenska, theatre.sk