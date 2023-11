Popredný slovenský sochár Andrej Rudavský sa narodil pred 90 rokmi

Posada Górna/Bratislava 29. novembra (TASR) - Patrí k najvýznamnejším slovenským sochárom druhej polovice 20. storočia, pričom od začiatku 60. rokov bol jedným z členov legendárnej Skupiny Mikuláša Galandu.



V stredu 29. novembra uplynie 90 rokov od narodenia Andreja Rudavského, jednej z najvýraznejších osobností moderného slovenského sochárstva.



Andrej Rudavský sa narodil 29. novembra 1933 v obci Posada Górna (Posada Horna), ležiacej v juhovýchodnom Poľsku. V rokoch 1950 - 1954 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, ktorú absolvoval v roku 1960.



Ako najmladší člen pôsobil v legendárnej umeleckej Skupine Mikuláša Galandu. Do tejto skupiny umelcov, ktorých v roku 1957 spojilo rebelantstvo voči dogme socialistického realizmu patrili popri Rudavskom Andrej Barčík, Anton Čutek, Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Milan Laluha, Milan Paštéka, Ivan Štubňa a Pavol Tóth.



V roku 1962 sa v ateliéri Andreja Rudavského v bratislavských Podunajských Biskupiciach uskutočnila II. výstava Bratislavských konfrontácií, na ktorej spolu s ním vystavovali viacerí významní umelci.



V roku 1972 ho spolu s ostatnými galandovcami vylúčili zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov, čo prakticky znamenalo zákaz oficiálnych výstav a nákup jeho diel do zbierok galérií. Viaceré jeho diela boli na príkaz vtedajšej moci zničené. "Svojou výtvarnou tvorbou i morálnym postojom počas socializmu Andrej Rudavský právom patrí k významným osobnostiam slovenského moderného výtvarného umenia a k tým nepočetným, ktorých totalita viackrát kruto lámala, ale nezlomila," napísala v kontexte tejto ťažkej etapy života umelca teoretička umenia Vladimíra Büngerová.



Andrej Rudavský využíval vo svojej tvorbe rozličné materiály a inšpirácie. Originálne posolstvá objavoval v kameni, kove, dreve, ale aj v takom obyčajnom materiáli akým sú šindle. Často vychádzal zo slovenského kultúrneho dedičstva. Námetmi jeho sochárskych diel boli kaplnky, pastieri, pútnici, bojovníci, kresťanské i pohanské témy vyskytujúce sa v našich povestiach a zvykoch. V 70. rokoch 20. storočia sa začal venovať aj maľbe.



Jeho diela sú zastúpené vo všetkých najvýznamnejších slovenských galériách a v zbierkach renomovaných zahraničných galérií. Mal viacero výstav doma aj v zahraničí, najmä v 60-tych rokoch a po roku 1989. Vystavoval napríklad na Bienále mladých v Paríži (1967), na Bienále v Sao Paulo (1967), v slovenskej expozícii na Bienále v Benátkach (1996). Realizoval sochárske práce v Rakúsku, Nórsku, Taliansku, Japonsku či v USA.



Socha Andreja Rudavského s názvom Vierozvestovia stojí v New Yorku pred budovou OSN.



Andrej Rudavský získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia. V roku 1968 dostal Cenu Cypriána Majerníka, v roku 1989 získal I. cenu na Bienále súčasnej československej komornej plastiky v Trenčíne a v roku 2013 mu prezident Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.



Popredný slovenský sochár Andrej Rudavský zomrel 11. apríla 2016 v Bratislave vo veku 82 rokov.







