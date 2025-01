Slovensko v roku 2024 žilo: Na AC/DC prišlo vyše stotisíc ľudí

Na snímke Peter Nagy. Foto: TASR - Martin Baumann

Richard Autner

Bratislava 2. januára (TASR) - Bohaté na koncertné vystúpenia, podujatia či jubileá známych zahraničných aj domácich interpretov bolo po troch rokoch následkov covidu hudobné dianie na Slovensku v roku 2024.Skladateľka a flautistka Sisa Michalidesová, dvojnásobná držiteľka ceny Esprit za najlepší jazzový album roka, vydala v januári nový, v poradí 14. autorský album Drops of Me, na ktorom ponúkla 11 nových skladieb.Spevák, skladateľ a producent Marcel Palonder oslávil 3. februára 60. narodeniny. Na 41. ročníku v nórskom Oslo skončil s piesňou Kým nás máš (autor hudby Juraj Burian, text Jozef Urban) na 18. mieste a stále ostáva najúspešnejším slovenským interpretom na Eurosongu. Známa švédska skupina Rednex so skupinou Desmod vystúpili 9. februára v Michalovciach. Skupina Para vydala 12. februára ôsmy štúdiový album s názvom Pre všetko okolo nás. Skupina Korben Dallas vydala 22. februára nový, v poradí deviaty album Pohyb! Nahrávka vychádza presne dva roky po albume Deti rýb. Adam Ďurica a Peter Lipa nahrali 22. februára spoločnú pieseň Chcel by som vedieť. Autorom hudby aj textu je Ďurica. Skupine Metalinda vyšiel 25. februára v reedícii debutový eponymný album s hitom Ján Amos Džínový. Skupina Polemic vydala retrospektívny album 11SKA, v poradí 11. album mapuje jej niekoľkoročné tvorivé obdobie, počas ktorého sa kapela sústredila hlavne na jednotlivé single. Novinka má symbolický názov 11SKA a obsahuje rovnaký počet piesní.Na začiatku marca vyšli v reedícii tri radové albumy Petra Nagya Šachy robia človeka, Finta a 008. Pribudli tak k pätici albumov Chráň svoje bláznovstvá, Mne sa neschováš, Myslíš na to, na čo ja?, Ale a Peter Nagy v Štúdiu S, ktoré vyšli v reedícii v októbri 2023. Skupina Hex získala 16. marca ocenenie Krištáľové krídlo 2023 za nový album Kde je tu láska? Skupina Medial Banana vydala v marci štvrtý štúdiový album s názvom More času. Nový album Obyčajnosti predstavila 20. marca Jana Kirschner, prišla s ním takmer po desiatich rokoch, keď ostatný album Moruša: Čierna vyšiel v októbri 2014. Skupina No Name začala 21. marca koncertom v Košiciach V pôvodnom znení Tour 2024, na ktoré si prizvala skupinu Nocadeň. V závere marca vydala skupina Peter Bič Project koncertný album s názvom Naživo.Skupina Billy Barman predstavila na začiatku apríla nový album Galéria duševného zdravia. Je to piaty štúdiový album tejto populárnej kapely. Nechce sa veriť, že Pavol Hammel a Prúdy oslavujú 60 rokov na scéne. Oslávili ich na turné, ktoré začali 24. apríla v Košiciach. Skupina Horkýže Slíže vydala 23. apríla v reedícii album Ritero Xaperle Bax, bol to v poradí siedmy radový album z roku 2004. Richard Müller oslávil 40 rokov na hudobnej scéne. Turné 40 rokov s Richardom Müllerom odštartoval 26. apríla v Tatranskej Lomnici. Prestížne ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka 2023 získal 30. apríla koncertný záznam zoskupenia gitaristu Davida Kollara nazvaný Live, Cenu verejnosti si odniesol trubkár Ondrej Juraši.Začiatok mája patril Marike Gombitovej, v reedícii vyšli jej albumy Slnečný kalendár a Mince na dne fontán. Skupina Elán vydala novú skladbu Znova sa ma dotkni. Karin Ann vydala 10. mája debutový album through the telescope. Jeho vydanie sprevádzal videoklip i don't believe in God. Skupina IMT Smile si naplánovala v Banskej Štiavnici sedem koncertov, prvý z nich odohrala 25. mája. Tri dni nato vydala skupina koncertný album Banská Štiavnica Live.Albumy Bioelektrovízia a Druhá doba?! skupiny Banket vyšli na začiatku júna v reedícii na vinyle. Katarína Knechtová predstavila 9. júna nový filmový song Život nás má rád. Je ústrednou skladbou novej filmovej komédie Kavej. A'cappella Voising predstavila na júnových koncertoch debutový album Všetko má svoj čas. Šesťnásobná zlatá slávica Zuzana Smatanová oslávila 14. júna 40. narodeniny. Rovnako 14. júna sa v Prešove začal 14. ročník Dobrého festivalu. Marika Gombitová po 24 rokoch predstavila v závere júna novú skladbu Fantóm srdca.Producent a DJ Robert Burian so speváčkou Barborou Piešovou prestavili na začiatku júla spoločnú novinku s názvom Bezpečne doletieť. Slovenská formácia operného popu La Gioia oslávila 15 rokov na scéne unikátnym turné Koncerty pod hviezdami na hradoch a zámkoch, začali ho 5. júla na Beckove. Speváčka Lina Mayer uviedla 6. júla novú letnú skladbu Raj. Pár dní nato A'cappella Voising predstavila letný mixhit Máme radi Duchoňa.Na letisku v Trenčíne začal 11. júla festival Pohoda, ktorý ďalší deň predčasne skončil po páde jedného z veľkých stanov následkom silnej búrky. V trenčianskej nemocnici ošetrili tri desiatky zranených. Folková pesničkárka, speváčka, skladateľka a gitaristka Soňa Horňáková oslávila 14. júla 65. narodeniny. Novú skladbu s názvom V tento deň predstavila mladá speváčka Karmen Pál-Baláž. Na letisku v Holíči začal 18. júla najväčší česko-slovenský open air festival Cibula Fest 2024. Na jubilejnom 15. ročníku vystúpili známe slovenské a české skupiny. Rovnako 18. júla privítal fanúšikov jazzu 14. ročník festivalu OpenJazzFest v prírodnom amfiteátri na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom. Bratislavské staré letisko vo Vajnoroch a viac ako stotisíc fanúšikov privítalo 21. júla svetovú hardrockovú legendu, austrálsku skupinu AC/DC. Rodinný festival Žákovic Open privítal fanúšikov slovenskej hudby 26. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. V rovnaký deň začal aj Amfik Šírava fest. Známy taliansky spevák a skladateľ Zucchero koncertoval na Bratislavskom hrade 28. júla.Celý august sa niesol v znamení hudobných festivalov. Hontianske Nemce boli od 2. augusta miestom dvanásteho ročníka festivalu Atmosféra. Na letisku v Trenčíne začal 9. augusta festival Grape. Udalosťou mesiaca bol festival Lovestream. Na letisku v bratislavských Vajnoroch sa počas troch dní od 16. do 18. augusta predstavili viaceré osobnosti európskej a svetovej hudobnej scény. V areáli Agrokomplexu Nitra začal 28. augusta festival Slížovica. Areál bratislavských Zlatých pieskov hostil 30. a 31. augusta festival Uprising. Festivalové leto zakončil posledný augustový deň v prešovskom rekreačnom areáli Delňa festival Helfest, ktorý bol zároveň oslavou 25. narodenín prešovskej kapely Heľenine oči.Záznam koncertu Miro Žbirka aLive: The Final Concert 2021 vyšiel na platni 6. septembra, Hudobný fond ocenil sedem osobností hudobnej scény za rok 2024, jedným z nich bol aj Martin Ďurinda za 40 rokov Tublatanky na scéne. Výberovka Deža Ursinyho Let's Make a Summer vyšla 10. septembra, dva dni nato orchester Bratislava Hot Serenaders predstavil nový album Smile. Od 12. septembra začal Medzinárodný festival Konvergencie. V polovici septembra vyšli v reedícii albumy Nechajte si ju a 3Štyry skupiny Vidiek. Album Vpred? skupiny Banket vyšiel 24. septembra vo vinylovej aj CD reedícii. Deň nato vydala skupina Bad Karma Boy nový album Noc Na Zemi. Záver septembra bol parádny, svetoznáma skupina operného popu Il Divo sa v rámci veľkolepého turné Il Divo The Greatest Hits Tour predstavila v sobotu 28. septembra v Bratislave. Hneď tri koncerty tri dni po sebe od 27. septembra uviedla skupina Elán, Elán 70, deň nato koncert Elán 70 pre Vaša... a 29. septembra koncert Elán 70 Rock Symphony.Október začali Zuzana Smatanová a Richard Autner predstavením duetu Prútikár. Nela Pocisková predstavila v deň narodenín 4. októbra nový štúdiový album Cesta. Uviedla ho aj na úspešnom turné, ktoré začala 8. decembra v Prešove.Vokálna formácia Il Volo koncertovala v bratislavskej Tipos aréne 8. októbra. Adam Ďurica predstavil novú skladbu Z popola je oheň. V reedícii vyšiel 12. októbra album skupiny Modus Najlepšie dievčatá. Britská legenda Take That koncertovala v Tipos aréne 15. októbra, predskokankou bola speváčka Lina Mayer. Populárne Bratislavské jazzové dni začali 18. októbra. Skupina Vetroplach vydala v reedícii debutový album Ak vás omrzeli jednofarebné šarkany. Jožo Ráž, líder skupiny Elán oslávil 24. októbra 70. narodeniny. Marika Gombitová predstavila novinku Stúpanie, zároveň vychádza jej trojalbum s názvom Nevy(í)dané rarity. V rovnaký deň vyšli v reedícii aj tri radové štúdiové albumy Karola Duchoňa, ktoré pôvodne vydali v roku 1974 - Karol Duchoň, 1977 - Čardáš dvoch sŕdc a 1980 - Karol Duchoň 1980. Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave bolo 24. a 25. októbra miestom ojedinelého koncertu Miro Žbirka Symphonic Night, 15. decembra zaznel aj v pražskej hale O2 universum. Vo finále 40. ročníka Košického zlatého pokladu 26. októbra vyhrala speváčka Nicky Mack (vlastným menom Dominika Macková) s vlastnou skladbou Ľalie. Populárna speváčka a herečka Eva Máziková oslávila 29. októbra 75. narodeniny.November začala speváčka Karmen Pál-Baláž predstavením novej skladby Zázrak. Skupina Peter Bič odohrala 5. novembra koncert v rodných Košiciach, v rovnaký deň vyšiel album Narodil sa spevák s piesňami Karola Duchoňa. Dva dni nato odohral André Rieu a jeho Johann Strauss orchestra koncert v Tipos aréne. Richard Müller vydal unikátny album Duety, album Hommage Marián Varga & Collegium Musicum vyšiel v reedícii. Opus vydal CD Box rockovej legendy Tublatanka s názvom Tribute 1985-1992. Skupina Desmod predstavila novinku Len s tebou, Ján Berky Mrenica vydal album Jubileum. Úspešná Prešovčanka Katarína Knechtová začala 22. novembra v Trenčíne turné Svety.Deň po nej sa herec a spevák Richard Autner predstavil na Odpovede Tour, ktoré začal v Banskej Bystrici. Skupina IMT Smile vydala 23. novembra nový album Exoticana. Zároveň ohlásila koncerty Exoticana, ktoré odohrala 13. a 14. decembra v Košiciach a následne 19. a 20. decembra v Bratislave. Speváčka Sash predstavila nové EP s rovnomenným názvom Sash, na ktorom ponúkla sedem skladieb. Skupina Puding pani Elvisovej vydala nový album Ahoj, herečka a speváčka Szidi Tobias vydala po desiatich rokoch nový album Okná dokorán. Po prestávke sa na scénu vrátil Marcel Palonder s piesňou Ave mama. Pavol Hammel vydal 26. novembra dvadsiaty šiesty štúdiový album Kam a za čím.Výnimočný slovenský projekt Depeche Note - Symphonic Tribute, v ktorom sa elektronika spojila so symfonickým orchestrom, sa uskutočnil 3. decembra v bratislavskej Peugeot aréne. Skupina Hex s Tinou predstavili 3. decembra vianočnú pieseň Láska nebeská, spevák Juraj Zaujec vydal Najkrajšiu vianočnú pesničku. Peter Lipa vydal 10. decembra nové CD a LP Peter Lipa Symphony 80. Hviezda francúzskeho šansónu Mireille Mathieu koncertovala 15. decembra v bratislavskej Peugeot aréne v rámci turné 60 Years of Love.