Populárny český komik Felix Holzmann by oslávil 100 rokov

Felix Holzmann v scénke s názvom V restauraci, v ktorej vystúpil spolu s Františkom Budínom. Foto: Printscreen YouTube

Teplice/Bratislava 8. júla (TASR) - Vo filme, ani v divadle si nikdy nezahral, ale napriek tomu patria scénky s ním ku klenotom televízneho archívu. Populárny český komik Felix Holzmann sa stal nezabudnuteľnou osobnosťou televíznej zábavy – jeho scénky sú stále živé a obľúbené. Od jeho narodenia uplynie vo štvrtok 8. júla 100 rokov.Úlohou nechápavého mužíka s originálnou dikciou i charakteristickými veľkými okrúhlymi okuliarmi a "" klobúčikom na hlave si získal veľkú priazeň divákov a poslucháčov. Jeho humor mal železnú logiku, každý dialóg bol precízne vystavaný do posledného detailu a vypointovaný, ale výsledok pôsobil nenútene, pričom rozdával úsmevy na všetky strany." je jedna z nespočetného množstva legendárnych hlášok Felixa Holzmanna, ktorými bavil publikum.Narodil sa 8. júla 1921 v Tepliciach, ale detstvo a podstatnú časť života prežil v Litoměřiciach. Felix Holzmann vyštudoval Obchodnú akadémiu v Ústi nad Labem, pretože otec dúfal, že raz prevezme rodinný podnik - veľkoobchod a maloobchod s potravinami a pražiareň kávy. Avšak od detstva inklinoval k divadlu. Jeho veľkými vzormi boli Vlasta Burian a dvojica Voskovec-Werich.Prvýkrát vystúpil Felix Holzmann ako komik začiatkom päťdesiatych rokov. V tomto čase sa zoznámil s príležitostným konferencierom Františkom Budínom, ktorý sa stal jeho najčastejším a najdlhšie "" partnerom na javisku, v rozhlase i v televízii.Veľkou ranou sa stala pre komika smrť prvej manželky, ktorá v roku 1970 spáchala samovraždu a vystupovanie načas prerušil.Holzmannove scénky, anekdoty a výstupy ako napríklad Včera, dnes a zítra, Huhulák, Vaše žena je podobná mé známé, Neviděli jste tu Františka Joudu a mnohé ďalšie sa stali trvalým dôkazom umelcovej schopnosti rozosmiať publikum.Najväčšiu popularitu zažil v 70. a 80. rokoch, keď sa stal hviezdou mnohých televíznych estrád a silvestrovských programov. K jeho partnerom okrem Františka Budína patril Viktor Maurer, Milan Neděla, Lubomír Lipský, ale aj Karel Gott. V roku 1985 sa dočkal vlastného televízneho programu Humoriády Felixe Holzmanna.Práve v tomto programe zaznela jedna z jeho najznámejších scénok Včera, dnes a zajtra, v ktorej si ide ako divák kúpiť lístok do kina na film Včera, dnes a zajtra, ale pokladníčka, ktorú stvárnila Iva Janžurová, mu nijako nedokáže vysvetliť, že v kine premietajú tiež film V sobotu večer a v nedeľu ráno.Felix Holzmann, ktorý bol nemeckej národnosti a nemčinu výborne ovládal si úspešne počínal aj v Nemecku, kde sa po druhej svadbe natrvalo usadil. Jeho druhou ženou bola nemecká speváčka Bärbel Greifová, ktorá uvádzala jeho vystúpenia v Nemecku a niekoľko rokov pôsobili spolu na zaoceánskom parníku.Po jeho smrti sa objavili v českých médiách informácie o tom, že počas druhej svetovej vojny slúžil v nacistickom Wehrmachte, do ktorého musel ako severočeský Nemec narukovať. V programe Českej televízie Historie.cs to potvrdil spisovateľ Petr Gruber, ktorý povedal, že Felix Holzmann slúžil v nemeckom vojnovom námorníctve (Kriegsmarine) ako pobrežný delostrelec a po vojne bol asi jeden rok v sovietskom zajatí, pričom ale dodal, že mnoho podkladov o tom neexistuje.Obľúbený český komik Felix Holzmann zomrel 13. septembra 2002 v nemeckom meste Chemnitz (v rokoch 1953 - 1990 Karl-Marx-Stadt), na zlyhanie srdca vo veku 81 rokov.K nedožitým stým narodeninám populárneho komika vyšla vo vydavateľstve Supraphon vo formáte mp3 audiokniha pod názvom Felix Holzmann - Šprechty v plném počtu (2021). Obsahuje 37 scénok, anekdot a výstupov, ktoré ukrýval archív Supraphonu, ako aj archívy Českej televízie, Českého rozhlasu a tiež súkromný archív Felixa Holzmana a jeho kamaráta Ondřeja Suchého.Zdroj: www.ceskatelevize.cz, www.fdb.cz, www.csfd.cz, www.mzv.cz