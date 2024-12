Populárny Dude - Jeff Bridges má 75 rokov

Los Angeles 3. decembra (TASR) - Autenticita stvárnenia Jeffa Lebowského je azda najväčšia herecká stopa Jeffa Bridgesa. Jeho "Dude" v krimikomédii bratov Coenovcov vytvoril v obci fanúšikov "cinemá" subkultúrnu sféru. Big Lebowski však nie je jediný film, v ktorom exceloval v hlavnej úlohe, v 70-tych rokoch minulého storočia vynikol v King Kongovi a veľké uznanie mu v roku 1984 priniesla Carpenterova sci-fi romanca Starman, kde hral mimozemšťana. Americký herec Jeff Bridges bude mať v stredu 4. decembra 75 rokov.



Medzi ďalšie významné Bridgesove filmové stvárnenia patria Rooster Cogburn v jedinečnom westerne Skutočná guráž a Otis Blake v hudobnej dráme Crazy Heart, za ktorého dostal sošku Oscara. Divákov si získal aj v čiernej vojnovej komédii Muži, ktorí čumia na kozy, kde spolukoncertoval v hereckom súhvezdí s Georgom Clooneym, Kevinom Spaceym a Ewanom MrGregorom.



Jeffrey Leon Bridges sa narodil 4. decembra 1949 v Los Angeles, jeho babka po mame bola Angličanka z Liverpoolu. Pochádza z hereckej rodiny, rovnakej vášni holdovali aj jeho rodičia a starší brat, s ktorým 9-ročný Jeff účinkoval v seriáli „Sea Hunt“. S bratom Beauom sa krátko pred svojou štyridsiatkou stretol v celovečernom filme Báječní Bakerovi chlapci. Medzitým vyštudoval herectvo v New Yorku a od roku 1970 do 1989 hral takmer v tridsiatich filmoch.



Už tretia celovečerná snímka v dospelom veku mu vyniesla pozornosť, išlo o Posledné predstavenie (1971) a v ňom nominácia na Oscara vo vedľajšej úlohe. Ďalšia prišla o tri roku za krimi Thuderbolt and Lightfoot, kde si zahral po boku Clinta Eastwooda. V roku 1976 sa chopil príležitosti vo veľkofilme King Kong, ambicióznom remakeu čierno-bielej klasiky z roku 1933. Jeff Bridges a Jessica Langeová stvárnili atraktívny pár, ktorý sa na stratenom ostrove stretáva s bájnou obrovskou opicou, následne prevezenou proti jej vôli do civilizácie, čo sa skončí katastrofou.



Tretia nominácia "filmových akademikov" už bola za hlavnú úlohu v snímke Starman - muž z inej hviezdy (1984). Pod taktovkou mága hororového žánru Johna Carpentera stelesnil Bridges mimozemšťana, ktorý vezme na seba na Zemi podobu zosnulého manžela. Odozvu mala aj spolupráca s "montypythonovým" klasikom Terrym Gilliamom v dráme Kráľ Rybár (1991), kde to bolo herecké gala s Robinom Williamsom. V psychologickej dráme Bez strachu (1993) stvárnil architekta Maxa, ktorý prežije leteckú nehodu a uverí svojej nesmrteľnosti. V úspešnom romantickom filme Barby Streisandovej Dve tváre lásky (1996) si Bridges zahral hlavnú rolu po boku režisérky.



Po troch desaťročiach mal Bridges na konte účinkovanie v 40-ke filmov, obsadili ho aj Francis Ford Coppola, či Ridley Scott, ale najpamätnejšie "neocenenú" filmovú postavu stvárnil v roku 1998 v jedinečnej krimikomédii Big Lebowski. Flegmatik z Los Angeles si získal srdcia širokého spektra divákov. Bratia Coenovci natočili vtipný príbeh s akurátnou dávkou napätia a Bridges fantasticky zahral hlavného hrdinu. "Dude" sa zapletie do prípadu únosu, keď si ho pomýlia s milionárom rovnakého mena. Film sa stal postupne kultovou klasikou, od roku 2002 do 2018 sa každoročne konal festival Lebowski Fest s filozofiou „Dudeizmu“.







Aj v ďalších dvoch desaťročiach pokračoval vo formáte "1,5 filma ročne". Spolupráca s Coenovcami opäť zafungovala, aj šiestou nomináciou na Oscara, v roku 2010 v inšpiratívnom westerne Skutočná guráž a to už bol Jeff Bridges čerstvý držiteľ sošky ako hlavná postava v hudobnej dráme Crazy Heart. Vo filme Scotta Coopera stvárnil zatrpknutého country speváka s divokým životným štýlom a s vyslobodením v náručí ženy, ktorá v ňom objaví osobnosť ľudskú i muzikantskú. Silné obdobie demonštruje aj vojnová satira Muži, ktorí čumia na kozy (2009). V uplynulom období Bridges viac oddychoval a bojoval s ochorením. Za rok 2016 však dostal svoju siedmu oscarovú nomináciu, keď vo filme Za každú cenu stvárnil vo vedľajšej úlohe tvrdošijného a svojského šerifa pred odchodom do výslužby.



Jeff Bridges je aj hudobník, spieva a hrá na gitaru. V zrelom veku nahral zopár albumov s voľnejšou country produkciou, miestami pomiešanú s reggae a bluesom. Od roku 1975 je ženatý so Susan Gestonovou, s ktorou má tri dcéry.