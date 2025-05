Poškodené auto po búrke alebo krupobití? Tieto kroky spravte hneď

Bratislava 13. mája (OTS) - Zvlášť ak parkujete vonku, môže byť vaše auto po pár minútach vystavené stovkám drobných, ale aj vážnejších poškodení. Viete, čo robiť, keď vám auto zničí prírodný živel? A ako vám môže pomôcť poistenie auta?Hneď ako je to bezpečné, auto si dôkladne obzrite a zdokumentujte každé poškodenie – prasknuté sklo, preliačiny, odreté lakovanie, poškodené spätné zrkadlá. Odfotografujte celé auto aj detaily z viacerých uhlov. Fotky budete potrebovať pri každom poistení auta Ak vás prekvapila búrka mimo domova, urobte si pár fotiek aj okolia – napríklad zaplavenú ulicu alebo popadané konáre. To môže poisťovni pomôcť lepšie vyhodnotiť situáciu.Každá poisťovňa má inú lehotu na nahlásenie škody, no. Škodu nahláste cez online formulár, aplikáciu, alebo zavolajte na infolinku.Nezabudnite si pripraviť:● číslo poistnej zmluvy,● technický preukaz,● fotodokumentáciu škody,● opis udalosti (čas, miesto, čo sa stalo).Poisťovňa najčastejšie pošle technika, ktorý auto obhliadne osobne alebo cez video (tzv. videoprehladka). Pri veľkých udalostiach – ako hromadné krupobitie – niekedy stačí hromadné hlásenie a fotky, na základe ktorých poisťovňa vypočíta náhradu podľa bežného cenníka opráv.Výška poistného plnenia závisí od rozsahu poškodenia, spoluúčasti, ale aj od toho,a či máte zmluvu „na novú cenu“ alebo „na časovú hodnotu“.Kým nedostanete pokyny od poisťovne alebo neprebehne obhliadka,. Mohlo by to skomplikovať preplatenie škody. Ak musíte auto aspoň provizórne zabezpečiť (napr. zakryť rozbité okno), urobte to a všetko si zdokumentujte.Poškodenie prírodným živlom – krupobitím , víchricou, záplavami či bleskom – nie. Na to potrebujetealebo špeciálne pripoistenie živelných udalostí.Ak ste si poistku nastavili správne, máte veľkú šancu, že vám poisťovňa preplatí opravy alebo dokonca úplnú škodu.Mnohí vodiči parkujú pod stromami v domnienke, že ich ochránia pred krupobitím. Žiaľ, často sa stane opak – vietor môže zvaliť konáre či celý strom. Apoisťovňa posudzuje inak – podľa toho, kto je majiteľom stromu a či bola zanedbaná údržba.