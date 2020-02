Poslíčka, ktorý napľul na pizzu, odsúdili na dvaapolročné väzenie

Istanbul 12. februára (TASR) - Na dvaapolročné väzenie odsúdili v utorok v Turecku muža za to, že ako poslíček doručil zákazníkovi pizzu, na ktorú mu predtým napľul. Informovala o tom tlačová agentúra AFP citujúc zo správ tureckých médií.



K incidentu došlo v roku 2017 v meste Eskišehir ležiacom v strednej časti Turecka. Muža zachytila bezpečnostná kamera umiestnená v bytovom dome, v ktorom býval zákazník, ako pľuje na pizzu a natáča si to na mobilný telefón. Motív jeho činu nie je známy. Na incident upozornil zákazníka pizzerie majiteľ bytovky, ktorý si pozrel kamerový záznam. Zákazník následne podal trestné oznámenie.



Poslíček na súde svoju vinu poprel. "Na pizzu som nenapľul... Žiadam o oslobodzujúci verdikt," povedal.



Súd v Eskišehire ho však podľa tureckej agentúry Anadolu usvedčil z "poškodenia majetku" a tiež "otravy jedla a ohrozenia zdravia" iného človeka. Následne mu vymerali dvaapolročný trest odňatia slobody.



Žalobcovia pre 22-ročného poslíčka Buraka S. žiadali väzenie až do výšky 18 rokov, čo agentúra AFP označila za neobvykle tvrdý trest. V tejto súvislosti pripomenula, že v Turecku síce platia prísne zákony, avšak napríklad za členstvo "v ozbrojenej teroristickej organizácii" tam obvykle hrozí maximálne 15-ročné väzenie.