Potravinový odpad vyprodukuje viac emisií než letecká doprava

Bratislava 17. júna (OTS) - Za 60 percent potravinového odpadu alebo zhruba 631 miliónov ton odpadkov, ktoré ešte mohli niekomu zahnať hlad, v skutočnosti môžu domácnosti. Ak by sme nakupovali a varili o čosi premyslenejšie, mohli by sme ušetriť stovky eur ročne.Potravinový odpad má negatívny vplyv na našu planétu. Vedeli ste, že je zodpovedný za odhadovaných 8 až 10 percent celosvetových emisií skleníkových plynov? To rozhodne nie je málo. Jeho skladovanie nás stojí až 30 percent svetovej poľnohospodárskej pôdy a potraviny, na ktoré sme dnes spotrebovali množstvo energie, práce a prírodných zdrojov, nám možno raz budú chýbať.Ak máte prehľad o jej obsahu, lepšie sa vám darí predchádzať zbytočnému plytvaniu. Na Slovensku najčastejšie vyhadzujeme ovocie, zeleninu, chlieb a pečivo, mliečne výrobky, ale aj zvyšky uvareného nedojedeného jedla. Že neviete, čo s ním?radíSprávne skladovanie potravín je základom šetrenia. Najlepšie je držať ich v chlade, nemusíte sa potom báť, že by sa pokazili príliš rýchlo.upozorňuje odborník. Do chladu môžete uložiť aj pečivo, ak ste si ho kúpili priveľa. Ideálnym riešením je dať ho rovno do mrazničky a po vytiahnutí ho pomaly rozmrazovať v rúre, bude chutnejšie.Niekedy za to môže hlad, inokedy si zabudneme urobiť nákupný zoznam. Aj v tomto prípade sa dajú urobiť malé „vylepšenia". Strukoviny, konzervy, cestoviny, zaváraná zelenina či prílohy, ako je ryža, pohánka, kuskus, amarant alebo quinoa vám doma vydržia vďaka dlhej exspirácii. Nestíhate zjesť jahody, marhule alebo banány, na ktoré ste v obchode dostali veľkú chuť, a teraz je vám ich ľúto vyhodiť?prezrádzasvoj tip, ako úspešne predchádzať potravinovému odpadu a dodáva: „Miško Páleník má v tejto téme jasno. Čo sa však stane, ak sa má s takýmto varením popasovať mladý boxer, zabávač, influencer a vášnivý zberateľ parochní, Adam Berger alias Bergino? To sa dozviete, ak si zapnete najnovšiu epizódu obľúbeného Kaufland online seriálu Čo máš v chladničke. Prezradíme vám, že občas to v Berginovej kuchyni vyzeralo na poriadny boxersky zápas. Nechýbali ani údery pod pás, keď sa k slovu dostal Strýco Filip. Cibuľa je mocná čarodejka, rozplače aj siláka, ako je Adam? Alebo to bude prísny Strýcov pohľad či dobre mierené rady Miška Páleníka? Pozrite si video na youtube a na Kaufland sociálnych sieťach už dnes!Obľúbený predajca potravín verí, že tie do koša rozhodne nepatria, a podľa toho sa aj riadi. Všimnete si to hneď, ako vojdete do predajne. Ovocie a zeleninu dokladá priebežne počas dňa, aby sa vyhol zbytočnému plytvaniu. Niekedy pomôžu aj maličkosti, ako napríklad to, že nedokrájané koncové častí šuniek, syrov a salám sa nevyhadzujú, ale si ich môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu. Na zapečenie s pečivom alebo do cestovín sú takéto kúsky ideálne. Aj pečenie v pekárňach je v reťazci starostlivo naplánované, aby nič nevyšlo nazmar. V neposlednom rade prináša inšpirácie na bezzvyškové varenie, ktoré nájdete v jeho Kaufland online kuchárke , a takisto v šou Čo máš chladničke.