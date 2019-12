Povinnosť nosenia lyžiarskej helmy sa v európskych krajinách líši

Bratislava 14. decembra (TASR) – Povinné nosenie lyžiarskej helmy, ako aj povinné používanie zimných pneumatík, je v európskych krajinách rozdielne. Upozornilo na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



V prípade lyžiarskej helmy MZVaEZ informuje, že v Taliansku sú deti lyžiarsku helmu povinné nosiť do 14 rokov, v Rakúsku do 15 rokov a v Poľsku do 16 rokov. V Nemecku, Francúzsku či Švajčiarsku lyžiarska helma povinná nie je, avšak odporúča sa použiť ju.



Biely kódex Medzinárodnej lyžiarskej federácie nariaďuje rešpektovať ostatných lyžiarov, zvládať a kontrolovať rýchlosť, nevybočovať z určených trás a nepredbiehať ostatných, respektíve predbiehať len po okrajoch.



V kódexe ďalej stojí, že pri páde sa lyžiari podľa možností majú presunúť na okraj. Ak je lyžiar svedkom nehody, je povinný poskytnúť pomoc alebo nehodu oznámiť a ak je lyžiar účastníkom nehody alebo jej svedkom, je povinný preukázať svoju totožnosť.



Ministerstvo tiež upozorňuje, že Európsky preukaz zdravotného poistenia je vo Švajčiarsku akceptovaný, avšak niektoré zdravotnícke zariadenia si môžu účtovať poplatok za ošetrenie. V prípade úrazu môže byť v krajinách ako Rakúsko a Poľsko alkohol priťažujúcou okolnosťou aj v kontexte plnenia z poistného.



Rozdielne povinnosti platia aj v prípade zimných pneumatík. V Rakúsku od začiatku novembra do polovice apríla neplatí povinnosť používať zimné pneumatiky, pokiaľ nie je na ceste súvislá vrstva snehu, ľadu alebo takzvaná snehová kaša. Vodič, ktorý v zimnom období jazdí na letných pneumatikách, však musí mať vo výbave dve funkčné snehové reťaze.



Vo Švajčiarsku zimné pneumatiky povinné nie sú, v Nemecku si vodiči musia zaobstarať zimné pneumatiky len v prípade súvislej vrstvy snehu alebo ľadu. V Taliansku od polovice októbra do polovice apríla platí povinnosť zimných pneumatík a v niektorých regiónoch aj snehových reťazí.