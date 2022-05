Poznáme tému Svetového dňa slobody tlače 2022

Punta del Este/Bratislava 3. mája (TASR) - Svetový deň slobody tlače (World Press Freedom Day) sa viaže na udalosť spred 31 rokov, keď sa 29. apríla až 3. mája 1991 v Namíbii v meste Windhoek stretli africkí novinári na konferencii UNESCO, týkajúcej sa rozvoja nezávislej pluralistickej africkej tlače. Konferenciu podporilo 12 medzinárodných agentúr a zúčastnilo sa jej 63 účastníkov z 38 krajín.



Účastníci konferencie prijali 3. mája tzv. Windhoekovu deklaráciu, ktorá sa týkala ochrany a slobody tlače, plurality a nezávislosti médií i ochrany novinárov a rozširovania možností slobody prejavu.



Generálna konferencia UNESCO na 26. zhromaždení v roku 1991 odobrila schválenie deklarácie z Windhoeku a následne sa obrátila na Valné zhromaždenie (VZ) organizácie Spojených národov (OSN), aby 3. máj vyhlásilo za Svetový deň slobody tlače. Valné zhromaždenie OSN tak učinilo 20. decembra 1993 rezolúciou 48/432.



Od roku 1993 sa pod hlavičkou UNESCO konajú vždy v inom meste, štáte a kontinente konferencie súvisiace so slobodou tlače, resp. so Svetovým dňom slobody tlače. Každá konferencia je vždy sprevádzaná ústrednou témou týkajúcou sa aktuálnych problémov v oblasti žurnalistiky.



V roku 1997 sa k organizovaniu konferencie pridružilo aj odovzdávanie Svetovej ceny za slobodu tlače pomenovanej po novinárovi Guillermovi Canovi. Laureátom ceny môže byť osoba alebo inštitúcia, ktorá významne prispela k obrane alebo podpore slobody tlače kdekoľvek na svete.



Miestom tohtoročnej konferencie, ktorá sa koná v dňoch 2. až 5. mája, sa stalo uruguajské mesto Punta del Este. Jej hlavnou témou je - Žurnalistika v digitálnom obliehaní (Journalism under Digital Siege). Účastníci konferencie budú diskutovať o vplyve digitálnej éry na slobodu prejavu, bezpečnosť novinárov, životaschopnosť médií či o dôvere verejnosti voči médiám.



"Všetci musíme urobiť viac, aby sme riešili riziká a využili príležitosti digitálneho veku. V tento Svetový deň slobody tlače pozývam členské štáty, technologické spoločnosti, mediálnu komunitu, ako aj občiansku spoločnosť, aby sa spojili a vytvorili nové digitálne usporiadanie - také, ktoré chráni žurnalistiku aj novinárov," uviedla pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa slobody tlače Audrey Azoulayová, generálna riaditeľka UNESCO.