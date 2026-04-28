Praktický model integrácie „Eco+“ z Ningba
Predstavený na fóre SCO.
Autor OTS
Ningbo 28. apríla (OTS) – Fórum pre zelený a udržateľný rozvoj Shanghai Cooperation Organization sa konalo v meste Ningbo, provincia Zhejiang, v dňoch 28. až 30. apríla. Na tomto medzinárodnom podujatí zameranom na zelenú a nízkouhlíkovú transformáciu Ningbo predstavilo konkrétne príklady harmonického spolunažívania človeka a prírody.
Opustený lom bol premenený na medzinárodný pretekársky okruh, ktorého burácanie motorov podnietilo rozvoj kultúrneho a turistického sektora. Kedysi neúrodná „cesta na zber palivového dreva“ bola prebudovaná na národnú horskú turistickú trasu, čím vznikli špecifické miestne odvetvia dnes známe ako „rodisko čínskych turistických palíc“ a „hlavné mesto čínskych bateriek“. Ningbo pokračuje v rozvoji modelu integrácie „Eco+“, ktorý premieňa ekologické zdroje na priemyselný impulz, rozvojový potenciál a merateľné výsledky spoločnej prosperity. Mesto tak vytvorilo praktickú cestu k realizácii hodnoty princípu „čisté vody a zelené hory sú neoceniteľným bohatstvom“ a ponúka replikovateľný „model Ningbo“ pre zelenú a nízkouhlíkovú mestskú transformáciu na celom svete.
V mestskej časti Beilun District bolo zaznamenaných viac ako 500 druhov organizmov a oblasť získala označenie „Mesto biodiverzitného šarmu“ od United Nations. Od revitalizovaného zálivu Meishan Bay v Beilune cez hmlistú panorámu jazera Dongqian Lake v okrese Yinzhou District až po historické čaro jazera Moon Lake v okrese Haishu District miestne úrady využívajú „zlatý kľúč“ ekologickej správy na obnovu kedysi nevyužitých zelených hôr a čistých vôd.
Pozoruhodné je, že ekologická správa v Ningbe presahuje samotnú obnovu hôr a čistenie vôd: rozvoj „Eco+“ je integrovaný už od zdroja prostredníctvom jednotného plánovania a koordinovanej realizácie – s cieľom chrániť ekologické základy a zároveň zachovať priestor pre priemyselný rozvoj. Tento perspektívny prístup priniesol obojstranne výhodný výsledok pre ekológiu aj rozvoj; pozdĺž pobrežia zálivu Meishan sa rýchlo koncentrovali kultúrno-turistické a voľnočasové odvetvia, ktoré každoročne privítajú viac ako 2 milióny návštevníkov.
V okrese Fenghua District iniciatíva „Common Prosperity Studio“ vytvorila plnohodnotnú platformu prepájajúcu „5G + IoT + poľnohospodárstvo“ a zaviedla model kombinujúci fixný prenájom dedinských kolektívov, profesionálnu prevádzku podnikov a flexibilnú účasť farmárov. V meste Yuyao oblasť Hemudu zaviedla prvý čínsky ekologický integrovaný model chovu mäkkých korytnačiek v poliach s vodným ovsom, ktorý vyvažuje ekologickú ochranu, potravinovú bezpečnosť a rast príjmov farmárov. Zhenhai Refining & Chemical Company vybudovala prvú čínsku „petrochemickú základňu bez odpadu“, ktorá bola uznaná ako národný modelový príklad „bezodpadového priemyselného parku“.
Využitím svojich horských a pobrežných zdrojov Ningbo prehĺbilo reťazcovú integráciu „Ekológia + kultúrny turizmus + šport + výroba“, pričom ekologickú hodnotu neustále premieňa na konkrétne prínosy pre obyvateľov. Ninghai County premenilo opustené starobylé chodníky na 500-kilometrovú národnú horskú trasu a vytvorilo národnú demonštračnú základňu športového priemyslu. Xiangshan County využilo Asian Games na oživenie pobrežného turizmu a otvorenie ciest k premene ekologickej hodnoty mora na hospodársky prínos. Yinzhou a Haishu zároveň rozvíjajú oblasti a obce priaznivé pre biodiverzitu, čím podporujú nové sektory, ako sú vzdelávací turizmus a kultúrno-kreatívny priemysel.
Aby zelený rozvoj napredoval stabilne a udržateľne, Ningbo buduje systém viacúrovňovej správy zahŕňajúci vládu, podniky aj verejnosť. Ninghai zaviedlo priekopnícky model „Banky pôdy a lesných pozemkov“, ktorý využíva finančné nástroje na uvoľnenie hodnoty lesných zdrojov. Yinzhou, Cixi a ďalšie oblasti mobilizovali širokú verejnú účasť na ekologickej ochrane, čím vytvorili model spoločnej výstavby a spoločného prospechu podporujúci dlhodobú realizáciu ekologickej hodnoty.
Zdroj: Ningbo International Communication Center
