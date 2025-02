Pravidlá pre nákup záhradného nábytku:

Bratislava 27. Februára (OTS) - Výber nábytku pre vonkajšie priestory, ako je terasa, balkón alebo záhrada, je rovnako dôležitý ako výber nábytku do interiéru – ovplyvňuje estetiku, pohodlie a praktické využitie priestoru. Pre dokonalý pôžitok z pobytu vonku musí byť záhradný nábytok nielen štýlový, ale aj odolný voči poveternostným vplyvom.



Pod holým nebom alebo pod strechou?



Umiestnenie je dôležitým faktorom pri výbere vonkajšieho nábytku. Ak bude nábytok vystavený poveternostným podmienkam, je dôležité zvoliť odolnejší materiál, ktorý si poradí s vlhkosťou či UV žiarením bez straty farby. Dôležité je tiež myslieť na povrch, na ktorom bude stáť – vlhkosť z trávnika môže urýchliť jeho degradáciu, tzn. napríklad poškodiť drevený nábytok či spôsobiť hrdzavenie kovového nábytku. Ideálne je umiestniť sedenie na chránené miesto (pod prístrešok, pergolu alebo markízu) a na pevný, suchý podklad.



Zvážte jeho veľkosť



Je dôležité, aby nábytok a sedenie na terasu, ktoré si vyberiete, zodpovedali veľkosti priestoru. Príliš veľký nábytok môže priestor preplniť a obmedziť pohyb, zatiaľ čo príliš malý nábytok nemusí rozmery terasy využiť dostatočne efektívne. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi dostatkom miesta na sedenie a ponechaním priestoru pre pohodlný pohyb.



Okolo každého kusu nábytku by malo zostať aspoň 90 centimetrov voľnej plochy. Táto priestorová rezerva umožňuje pohodlné prechádzanie, premiestňovanie stoličiek či jednoduchý prístup k jedálenskému stolu. Ak máte menšiu terasu alebo balkón, zvážte skladacie či modulárne riešenia (napríklad súpravy lounge záhradného nábytku), ktoré môžete podľa potreby a priestoru prispôsobiť.



Odolnosť voči poveternostným vplyvom a údržba



Kvalitný záhradný nábytok by mal byť schopný odolávať menším letným prehánkam bez toho, aby sa poškodil. Ak však predpoveď počasia sľubuje silný dážď a búrky, oplatí sa nábytok zakryť, aby ste predĺžili jeho životnosť a aby bol pripravený na použitie, keď sa počasie zlepší.



Najpoužívanejším materiálom je drevo, ktoré ponúka prírodný a elegantný vzhľad, nesmiete však podceniť jeho pravidelnú údržbu, t. j. olejovanie, ochranné nátery a zimné uskladnenie. Rovnako tak je nutné sa starať aj o moderný kovový nábytok – ten si vyžaduje primárne nátery proti hrdzi. Čoraz populárnejší je takmer bezúdržbový umelý ratan. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči vlhkosti, mrazu (nepraská ako plast), UV žiareniu a nízkymi nárokmi na údržbu – stačí ho len umyť vodou zmiešanou so saponátom.



Myslite na pohodlie



Je dôležité zvážiť, ako často budete nábytok používať a aké pohodlie od neho očakávate. Ak plánujete vonku tráviť veľa času, lepšou voľbou je komfortný čalúnený nábytok, musíte však prihliadať na vodeodolnosť poťahov, ktoré by mali byť impregnované, aby voda ani iné tekutiny neprenikli hlbšie do štruktúry materiálu, a farebnú stálosť, aby vplyvom slnečného žiarenia nevybledli. Výhodou je, ak sú poťahy odnímateľné a prateľné.