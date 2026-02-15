< sekcia Magazín
Pravoslav je zodpovedný
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Pravoslav je novšie slovanské mužské meno a jeho význam je "právo sláv". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame málokedy. Meniny majú 15. februára.
Od detstva treba s Pravoslavmi zaobchádzať podľa ich skutočnej úrovne, a to ako s dospelými. Charakteristické črty ich povahy sú zodpovednosť, starostlivosť a vernosť.
Pravoslavovia sú introvertní aj extrovertní zároveň, vedia žiť rovnako dobre v spoločnosti ako osamote, uzavrieť sa do seba alebo sa naplno zapojiť do spoločenského života. Pravoslavovia sú väčšinou príkladnými partnermi a otcami. Bytostne nenávidia podrazy. Mali by si dopriať dostatok odpočinku, jesť veľa zeleniny a morské ryby. Neprospieva im priveľká namáha očí pri práci.
Ich obľúbená farba je červená, ochranné rastliny chryzantéma, púpava a fialka, ochranné kamene karneol, jaspis a diamant.
