Pravoslav je zodpovedný

Bratislava 15. februára (TASR) - Pravoslav je novšie slovanské mužské meno a jeho význam je "právo sláv". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame málokedy. Meniny majú 15. februára.

Od detstva treba s Pravoslavmi zaobchádzať podľa ich skutočnej úrovne, a to ako s dospelými. Charakteristické črty ich povahy sú zodpovednosť, starostlivosť a vernosť.

Pravoslavovia sú introvertní aj extrovertní zároveň, vedia žiť rovnako dobre v spoločnosti ako osamote, uzavrieť sa do seba alebo sa naplno zapojiť do spoločenského života. Pravoslavovia sú väčšinou príkladnými partnermi a otcami. Bytostne nenávidia podrazy. Mali by si dopriať dostatok odpočinku, jesť veľa zeleniny a morské ryby. Neprospieva im priveľká namáha očí pri práci.

Ich obľúbená farba je červená, ochranné rastliny chryzantéma, púpava a fialka, ochranné kamene karneol, jaspis a diamant.
