Prečo má kyselina citrónová pevné miesto v modernej domácnosti?
Jeden produkt, desiatky využití.
Autor OTS
Bratislava 2. júna (OTS) - Minimalizmus, funkčnosť a inteligentné riešenia. Presne to dnes očakávame od vecí, ktoré nás obklopujú. Kyselina citrónová dokonale zapadá do tohto konceptu. Na prvý pohľad nenápadná surovina, ktorá si však ľahko nájde miesto v každej domácnosti. Či už práve zavárate, dolaďujete chuť domáceho sirupu alebo sa púšťate do upratovania, oplatí sa ju mať poruke.
V kuchyni funguje kyselina citrónová predovšetkým ako jemný zvýrazňovač chuti. Neprebíja, ale citlivo podčiarkuje ovocné tóny a dodáva sviežosť nápojom aj dezertom.
Pomáha tiež vyvážiť sladkosť sirupov a limonád tak, aby nepôsobili príliš ťažko. Zároveň dokáže nahradiť ocot – skvele sa hodí do šalátových zálievok alebo pri nakladaní zeleniny zanechá jemnejšiu chuť bez výrazného octového tónu.
Kyselina citrónová zohráva dôležitú úlohu aj pri želírovaní. Pôsobí ako nevyhnutný aktivátor pektínu, vďaka ktorému džem získava správnu konzistenciu. Jej význam je ešte výraznejší pri sladkom alebo prezretom ovocí, ktoré má prirodzene nižšiu kyslosť.
Pri domácej výrobe džemov sa ponúkajú dve možnosti, ako využiť kyselinu citrónovú. Prvá dáva priestor kreativite. Kombinácia s Pektínom Dr. Oetker vám umožní mať kontrolu nad každým krokom a doladiť recept podľa vlastných predstáv.
TIP: Chcete tento rok vyskúšať niečo špeciálne? Jahodový džem s bielou čokoládou kombinuje sviežu chuť jahôd s jemnosťou bielej čokolády, čo robí z klasiky malý gurmánsky zážitok.
Druhou možnosťou sú hotové želírovacie zmesi Gelfix Super Plus 4:1 alebo Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker, v ktorých je už všetko presne vyvážené. Stačí si pripraviť ovocie a cukor v odporúčanom pomere a počas chvíľky vznikne džem s plnou ovocnou chuťou.
Táto rýchla príprava tak prirodzene zapadá do trendu domáceho zavárania s vyšším podielom ovocia a nižším množstvom cukru. Už dávno neplatí klasický pomer 1:1, dnes sa používa výrazne menej cukru v prospech ovocia.
TIP: Skúste experimentovať a do klasiky pridať bylinky – jahodový džem so zeleným a mätovým čajom je nečakane osviežujúca kombinácia.
Kyselina citrónová však nie je len o doladení chuti, ale je aj strážcom vašich zásob. Vytvára prirodzene kyslé prostredie, ktoré obmedzuje množenie nežiaducich mikroorganizmov, a pomáha tak udržať domáce zaváraniny dlhšie svieže. Pri kompótoch je to viditeľné najmä pri čučoriedkach, pretože vďaka nej zostáva nálev číry a plody si zachovávajú svoju typickú sýtu modrú farbu.
Recept na domáci čučoriedkový kompót
Prísady:
• 500 g čučoriedok
• 1 l vody
• 500 g cukru
• 2 lyžičky Finesse Citrónová kôra strúhaná Dr. Oetker
• 2 lyžičky Kyselina citrónová Dr. Oetker 20 g
Ako na to?
Čučoriedky starostlivo preberieme, umyjeme a rozdelíme do čistých pohárov. Do horúcej vody pridáme cukor, citrónovú kôru a kyselinu citrónovú a dôkladne miešame, kým sa všetko nerozpustí. Nálev nalejeme na čučoriedky. Plníme až po okraj a dôkladne uzavrieme viečkami.
Poháre dáme na plech, podlejeme vodou a v rúre sterilizujeme približne 20 minút pri teplote 90 °C. Výsledkom je poctivý domáci kompót s intenzívnou chuťou aj farbou.
Upratovanie bez zbytočnej chémie? Dá sa to!
Ani vo chvíli, keď odložíte zaváracie hrnce, sa jej úloha v domácnosti nekončí. Kyselinu citrónovú využijete aj pri udržateľnom upratovaní. Ľahko si poradí s vodným kameňom v rýchlovarných kanviciach, kávovaroch aj na nerezových batériách.
Hodí sa aj ako základ pre domáce šumivé bomby do kúpeľa alebo ako súčasť domáceho prášku na pranie bielej bielizne. V praxi tak predstavuje jednoduchú, účinnú a dostupnú alternatívu k celému radu špecializovaných čistiacich prostriedkov.
Praktické riešenie pre každý deň
Malé vrecúško doma postačí, ale ak chcete využívať silu tohto pomocníka naplno, oplatí sa mať poruke Kyselinu citrónovú XXL Dr. Oetker. Veľké 250 g balenie s praktickým zip-lock uzáverom zabezpečí, že sa vám obsah nevysype a zostane v suchu. Je to inteligentné riešenie pre každého, kto chce mať v kuchyni aj pri upratovaní neustále k dispozícii prostriedok, ktorý funguje jednoducho a efektívne.
