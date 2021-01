Pred 100 rokmi padol v Košiciach šachový svetový rekord

Košice 30. januára (TASR) – Pred 100 rokmi padol v Košiciach vtedajší svetový rekord v počte šachových partií hraných jedným hráčom naraz na slepo. Dňa 30. januára 1921 ho vytvoril maďarský šachista Gyula Breyer. V simultánke odohral spamäti, teda bez pozerania sa na šachovnicu, proti súperom 25 partií. Ako ďalej priblížil košický šachista a redaktor TASR Marián Holubčík, ktorý sa venuje šachovej histórii, hralo sa v telocvični vtedajšej reálky - dnešného Gymnázia Poštová. Pozrieť sa na to prišlo viac ako 300 ľudí zo širokého okolia. Breyerov výkon sa na Slovensku podľa neho doposiaľ nepodarilo zopakovať.



Breyer sa narodil v Budapešti, po prvej svetovej vojne žil v Bratislave. Do Košíc prišiel na pozvanie Klubu československých šachistov. V približne deväť hodín trvajúcej simultánke vyhral 15 partií, sedem remizoval a tri prehral. "Dvadsaťsedemročný Breyer v tom čase patril k najlepším šachistom sveta. Známym sa stal úspechmi na medzinárodných turnajoch, ale aj novými myšlienkami v šachovej teórii a rozpracovaním variantov otvorení, ktoré dodnes nesú jeho meno," uviedol Holubčík.



Ako vtedy informoval časopis Československý šach, Breyer mal v Košiciach vo všetkých partiách biele figúrky. "Napriek značnému hluku, ktorý v miestnosti panoval, hral veľmi isto a často opravil chybné postavenie figúrok, vzniknuté príliš horlivým rozborom. Do prestávky po šesťhodinovej hre len päť partií bolo skončených, štyri z nich Breyer vyhral, jednu prehral. Po prestávke nadiktoval z pamäti pozície všetkých zostávajúcich 20 partií, pričom sa ani raz nezmýlil, hoci išlo o postavenia viac ako 400 figúrok," referoval časopis. Košické noviny Kassai Hirlap napísali, že produkcia, v ktorej majster ohromil divákov svojou pamäťou, sa skončila okolo polnoci.



Breyerovi sa podarilo prekonať dovtedajší rekord československého veľmajstra a rodáka z Pezinka Richarda Rétiho. Ten v roku 1919 v holandskom Haarleme odohral simultánku na slepo proti 24 súperom. "Pri takejto hre má šachista zvyčajne zaviazané oči, prípadne sedí chrbtom k súperom, ktorí hrajú štandardne s figúrkami na šachovnici. Ich ťahy sú mu hlásené, po čom on oznamuje svoje ťahy. Musí si tak presne pamätať priebeh všetkých partií a zároveň premýšľať a rozhodovať sa o ďalšom postupe v konkrétnej pozícii," vysvetlil Holubčík.



Breyerov rekordný zápis vydržal do roku 1924, kedy ho o jednu partiu prekonal neskorší majster sveta Alexander Alechin. "Aktuálny svetový rekord v hre na slepo drží americký veľmajster Timur Gareyev, ktorý v roku 2016 v Las Vegas odohral naraz neuveriteľných 48 partií, pričom simultánka trvala 19 hodín," doplnil košický šachista s tým, že najlepším súčasným Slovákom v takejto hre je veľmajster Milan Pacher, ktorý v roku 2018 vytvoril novodobý oficiálny slovenský rekord s 12 partiami.