Pred 100 rokmi sa narodil americký spisovateľ Norman Mailer

Long Branch/Bratislava 31. januára (TASR) - Býva označovaný za svedomie Ameriky, pretože vo svojich dielach kriticky poukazoval na problémy americkej spoločnosti. Vo viac ako 40 románoch a mnohých reportážach Norman Mailer čitateľov často provokoval, a to najmä svojím ostrým pohľadom na politický život v Spojených štátoch a vojny vo Vietname a v Iraku.



Za diela Armády noci (1968) a Katova pieseň (1979) získal dve Pulitzerove ceny, ale na svete ho najviac preslávila jeho prvotina protivojnový román Nahí a mŕtvi (1948). V utorok 31. januára uplynie sto rokov od narodenia predstaviteľa tzv. novému žurnalizmu Normana Mailera, amerického spisovateľa a novinára, ale tiež scenáristu, režiséra i herca.



Norman Kingsley Mailer sa narodil 31. januára 1923 na Long Branch v americkom štáte New Jersey do židovskej rodiny. Syna obchodníka, ktorý vyrástol v Brooklyne, už ako 16-ročného prijali na Harvardovu univerzitu, kde popri štúdiu leteckého inžinierstva absolvoval súčasne kurzy tvorivého písania. Počas druhej svetovej vojny bol povolaný do armády, v rokoch 1944 až 1946 bojoval v Tichomorí. V rokoch 1947 - 1948 študoval francúzštinu a kultúrne vedy na Sorbonne v Paríži.



Po návrate do USA sa venoval literárnej činnosti, publicistike, ale pokúšal sa uspieť aj v politike. Dvakrát kandidoval na starostu New Yorku, ale neúspešne. Jeho spisovateľský i osobný život bol značne búrlivý, spisovateľ bol šesťkrát ženatý.



Už románová prvotina Normana Mailera Nahí a mŕtvi (The Naked and the Dead, 1948), v ktorej opísal vlastné zážitky z vojny v Pacifiku sa stala bestsellerom. Toto dielo, ktoré bolo preložené aj do slovenčiny, sa stalo zároveň jeho najúspešnejším a kritika ho označila za najlepší americký román z druhej svetovej vojny. Keďže ďalšie dva romány Normana Mailera Pobrežie barbarov (Barbary Shore, 1951) a Obora (The Deer Park, 1955) sa nestretli s priaznivou reakciou spisovateľ sa viac zameral na žurnalistiku a literatúru faktu.



V roku 1955 založil so svojimi priateľmi newyorský týždenník The Village Voice. Publikoval v ňom stĺpčeky, v ktorých sa venoval problémom americkej spoločnosti. Čoraz viac sa venoval publicistike – bol spojený s takzvanou novou žurnalistikou, ktorá odrážala v reportážach názory autora a kombinovala publicistiku s beletriou. V roku 1957 publikoval esej Biely černoch (The White Negro), ktorá vyvolala mnohé rozporné reakcie.



Prvú Pulitzerovu cenu dostal za reportáž Armády noci (The Armies of the Night, 1968) o protivojnovom protestnom pochode na Pentagon z roku 1967, ktorý zažil na vlastnej koži, vrátane policajného násilia a pobytu vo väzení. Druhýkrát si toto prestížne ocenenie prevzal v roku 1979 za faktografický román o vrahovi Gary Gilmorovi a jeho poprave nazvaný Katova pieseň (The Executioner's Song).



Medzi ďalšie známe diela spisovateľa patria napríklad romány Americký sen (An American Dream, 1965), Čo robíme vo Vietname (Why Are We in Vietnam?, 1967), Oheň na Mesiaci (Of a Fire on the Moon, 1970) o prvom pristátí človeka na Mesiaci či kniha Prečo sme vo vojne? (Why Are We At War?, 2003),ktorá je obžalobou americkej zahraničnej politiky. Posledným jeho dielom je román Lesný zámok alebo Hitlerov prízrak (The Castle in the Forest, 2007) o rodine a detstve Adolfa Hitlera.



Okrem desiatok kníh napísal Norman Mailer aj mnohé divadelné hry, scenáre, literárne úvahy a životopisy, vrátane biografie Marilyn Monroe a Pabla Picassa.



Koncom 60. rokov sa začal venovať aj filmu či už ako scenárista alebo režisér. V niektorých filmoch si aj zahral ako napríklad v dráme režiséra Miloša Formana Ragtime.



Norman Mailer, jeden z najznámejších a najrešpektovanejších amerických spisovateľov druhej polovice 20. storočia, zomrel 10. novembra 2007 v New Yorku vo veku 84 rokov.







Zdroj: https://www.spisovatele.cz/norman-mailer