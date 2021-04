Pred 100 rokmi sa narodil český herec Jaroslav Mareš

Bratislava 24. apríla (TASR) - Český herec Jaroslav Mareš hral vo viac než 170 filmoch a televíznych inscenáciách či seriáloch. Známy je z divácky úspešnej komédie Anděl na horách, jednu z najväčších hereckých príležitostí mu tiež ponúkol slovenský film. Zahral si vyšetrovateľa Vlada Hronca v prvej slovenskej kriminálke Muž, ktorý sa nevrátil. V sobotu 24. apríla uplynie 100 rokov od narodenia českého filmového a divadelného herca, ale tiež scenáristu Jaroslava Mareša.



Jaroslav Mareš sa narodil 24. apríla 1921 v obci Husinec neďaleko juhočeských Prachatíc. Jeho otec bol písmomaliarom a lakovníkom. Na istý čas odišiel pracovať do veľkých lodeníc vo francúzskom prístave Rouen, Jaroslav Mareš tak strávil časť detstva vo Francúzsku – od svojho neskoršieho hereckého kolegu Karla Effu si za to vyslúžil prezývku Jean Marais.



Marešova matka počas pobytu v cudzine zomrela na tuberkulózu. Jaroslav sa v roku 1931 vrátil do vlasti. Vyučil sa za zámočníka, venoval sa športu, no už od mladých rokov ho lákalo herectvo. Ešte počas 2. svetovej vojny pôsobil v amatérskom pražskom súbore Aragon. Hneď po vojne vstúpil do činohry Divadla 5. května, v roku 1948 prešiel do Divadla státního filmu, kde zostal do roku 1951.



Väčšinu svojej kariéry strávil v činohre Národního divadla, kde v rokoch 1952 – 1988 účinkoval vo viac než stovke inscenácií, na niektorých sa podieľal aj ako autor libreta, či asistent réžie. Spomenúť možno klasické hry Williama Shakespeara Hamlet, Kráľ Lear, Sen noci svätojánskej či Rómeo a Júlia, alebo tiež inscenácie Karla Čapka Bílá nemoc a Věc Makropulos.



Pred kamerou debutoval Mareš v historickom filme Otakara Vávru Nezbedný bakalář (1946). O rok neskôr sa objavil už v šiestich snímkach – medzi nimi aj v komédii Vladimíra Slavínskeho Poslední mohykán. Ako novinár sa mihol v paródii Pytlákova schovanka (Martin Frič, 1949). V roku 1954 si zahral v komédii Nejlepší člověk, ktorú nakrútili Václav Wasserman a Ivo Novák, pričom tu jednu zo svojich posledných titulných úloh vytvoril Vlasta Burian.



Skutočný úspech však Marešovi priniesol rok 1955 a pokračovanie divácky obľúbenej komédie o pražskom revízorovi Gustavovi Andělovi v podaní Jaroslava Marvana. V jednej z historicky najúspešnejších českých komédií Anděl na horách si Jaroslav Mareš zahral syna hlavného hrdinu.



V 50. rokoch bol Jaroslav Mareš vyhľadávaným hercom – okrem iného pre svoj chlapčenský vzhľad, ktorý ho predurčoval pre roly milovníkov, romantických mladíkov, alebo tiež mužov v uniforme. Hoci ho režiséri často obsadzovali do úloh kladných hrdinov, stvárnil Mareš v roku 1958 veľmi presvedčivo zápornú postavu krčmového kšeftára a podvodníka Rendla v psychologickej dráme Dnes naposled. Film o téme závislosti na alkohole nakrútil Martin Frič, ktorý sám s týmto démonom zápasil. V tom istom roku vytvoril Mareš ďalšiu z jeho hlavných filmových postáv v dobrodružnej snímke Černý prapor režiséra Vladimíra Čecha.



Väčší herecký priestor ponúkol Marešovi aj slovenský film. V prvej slovenskej kriminálke Muž, ktorý sa nevrátil – nakrútil ju Peter Solan v roku 1959 – hral vyšetrovateľa Vlada Hronca. Zhodou okolností podobne ako v Andělovi na horách aj tu hral jeho kamaráta Karol Machata. Kým Machata v komédii Anděl na horách hovoril po česky sám, Mareša v slovenskom filme daboval Marián Kleis.



Jaroslav Mareš sa často objavoval vo filmoch či televíznych seriáloch aj v ďalších dekádach, väčšinou však v epizódnych, hoci neraz výrazných úlohách. Zahral si kovboja v legendárnej komédii Limonádový Joe aneb Koňská opera (Oldřich Lipský, 1964), hral vo filmoch Karla Zemana Ukradená vzducholoď (1966) a Na kometě (1970). Opäť v uniforme ako generál Hartmann sa objavil v drsnej komédii Václava Vorlíčka „Pane, vy jste vdova!“ (1970).



Režisér Jiří Sequens obsadil Mareša do krimiseriálov Hříšní lidé města pražského, či 30 případů majora Zemana. Hral tiež v seriáloch Dnes v jednom domě, Dlouhá bílá stopa, v sci-fi seriáli Návštevníci, či v rozprávkovej Arabele.



Už v zrelom veku sa Mareš objavil vo filme Drsná planina Jaroslava Soukupa (1979), v trpkej komédii Prodavač humoru Jiřího Krejčíka (1984). V mysterióznej psychologickej dráme Dům pro dva Miloša Zábranského hral samotárskeho alkoholika Mrázka prezývaného Dědek. Po roku 1988 odišiel Jaroslav Mareš do dôchodku. Posledné úlohy stvárnil vo filme Zdeňka Tyca Vojtěch, řečený sirotek (1989) a v seriáli Přísahám a slibuji (1990), ktorý nakrútil František Filip.



Jaroslav Mareš zomrel 22. októbra 2003 v Prahe. Pochovaný je vo svojej rodnej obci Husinec. „Jaroslav Mareš sa mihol snáď vo všetkých seriáloch z doby minulého režimu,“ hovorí o umelcovi filmový publicista Luboš Dvořák. „Väčšiu kariéru však tento skvelý herec rozhodne urobil na divadelných doskách.“