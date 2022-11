Ako prvý transplantoval srdce: Pred 100 rokmi sa narodil Ch. Barnard

Christian Barnard. Foto: TASR/AP

Beaufort West 8. novembra (TASR) - V decembri 1967 sa stal najslávnejším chirurgom na svete – mužom so zlatými rukami. "," takto opísal Christiaan Barnard udalosť, keď ako prvý človek na svete uskutočnil transplantáciu ľudského srdca.V utorok 8. novembra uplynie od jeho narodenia 100 rokov.Christiaan Neethling Barnard sa narodil 8. novembra 1922 v meste Beaufort West v Juhoafrickej republike (JAR). Chlapec sa narodil do skromných pomerov v rodine búrskeho kňaza a za svoje životné poslanie si vybral medicínu. Po absolvovaní Lekárskej fakulty na Univerzite v Kapskom Meste (UCT) v roku 1946 začal pracovať ako praktický lekár v mestečku Ceres. V roku 1955 dostal štipendium na Minnesotskej univerzite (UMN) v americkom meste Minneapolis. V USA sa začal bližšie zaujímať o kardiológiu a hrudnú chirurgiu. Po návrate do JAR bol v roku 1958 vymenovaný za vedúceho oddelenia experimentálnej chirurgie v nemocnici Groote Schuur Hospital (GSH) v Kapskom Meste. Práve v tejto nemocnici uskutočnil slávnu operáciu.Životná príležitosť sa mu naskytla v decembri 1967, keď sa pri dopravnej nehode smrteľne zranila 25-ročná Denisa Darvallová. Jej krvná skupina sa zhodovala s krvnou skupinou Barnardovho pacienta, 54-ročného predavača potravín Lewisa Washkanského, trpiaceho na cukrovku a nevyliečiteľnú srdcovú chorobu. Operácia, počas ktorej Christiaan Barnard nahradil Washkanského choré srdce zdravým srdcom mŕtvej mladej ženy, sa uskutočnila v skorých ranných hodinách v nedeľu 3. decembra 1967. Trvala približne päť hodín a podieľal sa na nej 30-členný tím.Keď chirurg Barnard navrhol Washkanskému, že mu ako prvému na svete transplantuje srdce, pacient neváhal ani sekundu. "Pre umierajúceho človeka nie je ťažké sa rozhodnúť. Vie, že je na konci. Keď vás naháňa lev na brehu rieky plnej krokodílov, vrhnete sa do vody v presvedčení, že máte šancu dosiahnuť druhý breh. Bez leva by vám to ani nenapadlo," opísal neskôr Washkanského rozhodovanie Christiaan Barnard.Louis Washkansky žil po zákroku 18 dní. Zomrel na obojstranný akútny zápal pľúc, avšak mal dosť síl na to, aby sa usmieval. Aj v tom bol Barnardov úspech – daroval svetu novú reálnu nádej prežiť srdcové ochorenia. Barnard čoskoro vykonal aj druhú transplantáciu, a tento pacient viedol aktívny život takmer 19 mesiacov.Christiaan Barnard sa ako 45-ročný stal cez noc hviezdou – oslavovaný bol na celom svete. Vrhol sa do víru spoločenského života; vychutnával si pozornosť politikov, celebrít i médií. Prežíval aj milostné romány so známymi ženami, čo však prinieslo svoju daň: doplatilo na to jeho manželstvo. Barnard bol otcom šiestich detí a trikrát ženatý.Pole chirurgie opustil v roku 1983. Venoval sa výskumu procesov starnutia a popri tom sa vydal po spisovateľskej dráhe. Barnard napísal učebnicu kardiológie a dve autobiografie – Jeden život (One Life, 1969) a Druhý dych (The Second Life, 1993). Je tiež autorom niekoľkých románov. Ocitol sa aj v Guinnessovej knihe rekordov, a to nielen ako lekár-transplantológ, ale aj ako osoba, ktorá dostávala najviac listov od svojich fanúšikov.Profesor Christiaan Barnard navštívil v apríli 1995 aj Slovensko. Zomrel 2. septembra 2001 počas dovolenky na Cypre vo veku 78 rokov v dôsledku astmatického záchvatu v prímorskom meste Pafos. Patológovia potvrdili vážne poškodenie pľúc, srdce Christiaana Barnarda však bolo údajne vo výbornom stave.Zdroje:https://encyklopediapoznania.skhttps://www.med.muni.cz