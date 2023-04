Pred 100 rokmi sa narodil génius smiechu, český herec Lubomír Lipský

Pelhřimov/Bratislava 19. apríla (TASR) - Je to apel na všetkých spisovateľov, dramatikov, scenáristov a vôbec ľudí od pera, aby zasa znovu objavili a ukazovali vo svojich dielach komiku ľudskú, človeka, ktorý je síce často na smiech, ale niekedy je nám aj do plaču. Aby to nebola komika idiotov, ale bytostí s mozgom a srdcom.



Týmto vyznaním sa prihovára český herec Lubomír Lipský čitateľom svojej knihy s názvom O sebe (a bratovi Oldřichovi). Hercov brat Oldřich Lipský bol skvelým filmovým režisérom – a nerozlučnú dvojicu súrodencov z Pelhřimova dopĺňal tretí brat Dalibor, ktorý predčasne tragicky zahynul.



Viac než sedem desaťročí trvajúca profesionálna dráha a okolo 350 filmových či televíznych úloh spolu s nespočetným množstvom odohraných divadelných predstavení potvrdzujú, že Lubomír Lipský bol skutočnou hereckou legendou. V stredu 19. apríla uplynie sto rokov od jeho narodenia.



Lubomír Lipský sa narodil 19. apríla 1923 v Pelhřimove. Jeho otec bol cukrárom a majiteľom kaviarne, no k jeho vášňam patril aj futbal a predovšetkým ochotnícky divadelný spolok Rieger. Malého Lubomíra i brata Oldřicha tiež od detstva fascinovalo rádio. "Na dosky, ktoré znamenajú okres, som sa prvý raz dostal v roku 1936," spomína Lubomír Lipský na svoju divadelnú premiéru. Otec však z jeho výkonu nadšený nebol.



Lubomír sa od detstva zaujímal o hudbu, hral na klavíri, saxofóne, pozaune, účinkoval v jazzovom orchestri. Po maturite na reálnom gymnáziu študoval estetiku a divadelnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Na sklonku druhej svetovej vojny s bratom a ďalšími kamarátmi ilegálne vystupovali s kabaretným pásmom Rozbitá trilógia, vďaka čomu po oslobodení dostali ponuku založiť vlastný súbor. Vzniklo tak Divadlo satiry a z Lubomíra Lipského sa stal herecký profesionál.



Ďalšie roky však priniesli rodine zármutok. Lipského brat Dalibor v roku 1947 ako 17-ročný tragicky zahynul, keď doňho pri kúpaní v rybníku udrel blesk. Komunistická moc v roku 1949 Divadlo satiry zlikvidovala. Otec ako ochotník bol obvinený z rozvracania republiky a odsúdený na dva roky nútených prác, pretože v hre Hrátky s čertem dostal práve červený čert výprask. Pri zatýkaní vyslovil známy výrok: "Noci jsou chladné? To abych si vzal teplé prádlo". Neskôr odznel aj vo filme Limonádový Joe.



Pred kameru sa Lubomír Lipský po prvý raz postavil v roku 1946, keď si spolu s bratom zahrali vo vojnovom filme V horách duní. Medzi drobnými epizódnymi úlohami, ktoré začínajúci herec stvárňoval, vyniká rola alchymistu v nezabudnuteľnej snímke Císařův pekař - Pekařův císař režiséra Martina Friča (1951). Jeho monológ ´patláma, patláma´ patrí k známym filmovým hláškam.



Jeho brat Oldřich ho obsadil do roly klauna v snímke Cirkus bude! (1954). V tom istom roku si zahral aj princa Chrabrého v rozprávke Byl jednou jeden král režiséra Bořivoja Zemana. Ako horlivý úradník vynikol v satire Hudba z Marsu z dielne režisérskej dvojice Ján Kadár – Elmar Klos. Jeho brat Oldřich Lipský ho potom obsadil do svojej bláznivej komédie Vzorný kinematograf Haška Jaroslava (oba 1955).



Hviezdou sa stal Lubomír Lipský vďaka seriálu Tři chlapi v chalupě, ktorý bol míľnikom v histórii televíznej zábavy. Vtedy sotva 40-ročný herec hral najstaršieho člena rodiny, dedka Potůčka. Seriál sa vysielal v rokoch 1962 a 1963 a tešil sa obrovskej popularite.



V roku 1965 jeho postava vyšetrovateľa Borůvku prepojila tri poviedky vo filme Zločin v dívčí škole. Zahral si aj v ďalšej kriminálke Poklad byzantského kupce (r. Ivo Novák, 1966). Po snímke Šest černých dívek aneb Proč zmizel Zajíc? (r. Ladislav Rychman) si Lipský zahral v sci-fi komédii jeho brata Zabil jsem Einsteina, pánové... (oba 1969).



Obom súrodencom priniesla zásadný úspech komédia Čtyři vraždy stačí, drahoušku z roku 1970 inšpirovaná americkými komiksami. Nezabudnuteľný bol Lubomír Lipský ako sklerotický dedko v komédii Slaměný klobouk (1971) i v ďalšom cirkusovom filme Šest medvědů s Cibulkou (1972). Aj pod tieto divácky obľúbené komédie sa podpísal hercov brat Oldřich. Platí to tiež pre kultovú komédiu Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) a detský film Ať žijí duchové (1977). Bodku za spoluprácou bratov Lipských dala rozprávka Tři veteráni (1983).



Režisér Oldřich Lipský zomrel v roku 1986 vo veku 62 rokov. Lubomír Lipský pokračoval v intenzívnej hereckej práci, úspechy ho však čakali predovšetkým na divadelných javiskách. Po štyridsiatich rokoch, ktoré strávil v Městských divadlech pražských (1950 – 1990) hosťoval vo viacerých súboroch. V roku 1997 získal cenu Thálie za úlohu v muzikáli Sny z Nového Yorku, v roku 2006 si prevzal rovnaké ocenenie za celoživotné herecké majstrovstvo. V roku 2013 mu na GRAND Festivale smiechu odovzdali cenu Génius smiechu.



Lubomír Lipský zomrel 2. októbra 2015 v Prahe. Jeho herecký kolega Petr Kostka ho považoval nielen za komika, ale aj za vynikajúceho dramatického herca. "Myslím si, že bola veľká škoda, že dostával tak málo príležitostí vo vážnom repertoári," povedal Kostka o Lubomírovi Lipskom.







