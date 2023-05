Pred 100 rokmi sa narodil herec preslávený ako inšpektor Derrick

Elberfeld/Bratislava 26. mája (TASR) - Od polovice 60. rokov do konca 90. rokov minulého storočia patril herec Horst Tappert k jednej z najväčších hviezd nemeckej televízie. Obrovskú popularitu mu prinieslo stvárnenie mníchovského policajného inšpektora Derricka v rovnomennom seriáli.



Od narodenia Horsta Tapperta uplynie v piatok 26. mája 100 rokov.



Horst Tappert sa narodil 26. mája 1923 v meste Elberfeld (v súčasnosti Wuppertal). Po absolvovaní základnej školy sa vyučil za obchodníka. Podľa medializovaných informácií, ktoré svet obleteli v roku 2013, bol Tappert príslušníkom oddielu elitnej ozbrojenej zložky nacistickej SS, ktorá počas druhej svetovej vojny bojovala aj na východnom fronte. Na jar 1945 bol na istý čas zajatý Američanmi.



Po skončení druhej svetovej vojny pracoval ako účtovník v Divadle Altmark v nemeckom meste Stendal. Záujem o herectvo ho priviedol na javiská viacerých nemeckých divadiel. V roku 1956, s krátkou prestávkou, napokon zakotvil na renomovanej divadelnej scéne Münchner Kammerspiele v Mníchove, kde pôsobil jedenásť rokov. Venoval sa nielen divadlu, ale aj filmu, rozhlasu a televízii.



Na striebornom plátne Horst Tappert debutoval v roku 1950 v malej úlohe predavača vo filme Frauenarzt Dr. Prätorius. V snímke Wir Wunderkinder (My zázračné deti, 1958), ktorá patrila k jedným z prvých kritických filmových skúmaní Tretej ríše, si zahral učiteľa Schindlera. Úlohy detektíva sa ujal v televíznom seriáli Zu viele Köche (1961).



Divákov upútal aj v roku 1966, keď stvárnil vodcu zločineckej bandy Michaela Donegana v thrilleri o prepadnutí poštového vlaku z Glasgowa do Londýna pod názvom Die Gentlemen Bitten zur Kasse (Veľká vlaková lúpež).



Kriminálny žáner Tappert neopustil ani v úlohe gangstra Charlesa Andersona vo filme Die Rechnung – eiskalt serviert (1966) a do kože policajného inšpektora sa prevtelil v snímkach Der Gorilla von Soho (1968) alebo Der Mann mit dem Glasauge (1969). V detektívnom príbehu s názvom Der Todesrächer von Soho (1972) umelca obsadili do úlohy zloducha zapleteného do výroby drog.



Obrovský úspech však priniesol Horstovi Tappertovi kriminálny seriál Derrick nemeckej televíznej spoločnosti ZDF. V rokoch 1974 - 1998 účinkoval v 281 epizódach seriálu, v ktorom sa divákom predstavil ako inšpektor Stephan Derrick. Spoločne s hercom Fritzom Wepperom, ktorý stvárnil Derrickovho kolegu Harryho, vytvorili nerozlučný tandem a stali sa kultovými osobnosťami kriminálnych seriálov. Hodinové epizódy sa vysielali v 108 krajinách a boli nadabované do 12 jazykov. Medzi fanúšikov mimoriadne obľúbeného seriálu patrili údajne aj pápež Ján Pavol II. či taliansky spisovateľ a filozof Umberto Eco.



Úloha inšpektora Derricka priniesla Tappertovi mnohé ocenenia, vrátane vysokého štátneho vyznamenania Za zásluhy, nemeckú cenu Golden Bambi, taliansku Premio Regia - ekvivalentu Emmy Award či holandský Strieborný tulipán.



Diváci mohli nemeckého herca neskôr vidieť v dráme s názvom Der Kardinal - Der Preis der Liebe (Kardinál - Cena lásky, 2000), v ktorom sa zhostil úlohy duchovného. V snímke Herz ohne Krone (Srdce bez koruny, 2003) zase stvárnil bývalého kráľa.



Populárny nemecký herec Horst Tappert zomrel 13. decembra 2008 v Mníchove vo veku 85 rokov.





