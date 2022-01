Pred 100 rokmi sa narodil herec Telly Savalas, známy zo seriálu Kojak

Kanadský herec Donald Sutherland, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 21. januára (TASR) - Holá hlava väčšinou skrytá pod klobúkom, lízatko v ústach, cynický zmysel pre humor a svojské uplatňovanie práva, nie vždy rešpektujúce platné policajné predpisy. Tak možno charakterizovať komisára Kojaka. Jeho hlavným predstaviteľom bol americký herec Telly Savalas - od jeho narodenia v piatok 21. januára 1922 uplynie 100 rokov.Telly Savalas sa narodil ako Aristotelis Savalas v Garden City v americkom štáte New York v rodine gréckych prisťahovalcov. Jeho otec bol obchodník, matka výtvarníčka. Savalas bol tri razy ženatý a mal dovedna šesť detí. Zomrel vo veku 72 rokov 22. januára 1994 v Kalifornii. Počas svojej kariéry bol nielen hercom, ale aj producentom, spevákom a novinárom. Skúsenosti mal aj ako divadelník.V období druhej svetovej vojny slúžil tri roky v americkej armáde a po zranení bol vyznamenaný Purpurovým srdcom. Po vojne vyštudoval psychológiu na Kolumbijskej univerzite. Pracoval najprv ako štátny úradník na ministerstve vnútra. V druhej polovici 50. rokov 20. storočia pracoval pre televíznu stanicu ABC ako režisér a produkčný televízneho spravodajstva.Potom pracoval ako divadelný režisér, ako herec začal hrať až koncom 50. rokov. V televízii sa objavil prvýkrát až v roku 1959, kedy hral gréckeho sudcu. V roku 1965 si zahral v snímke Najväčší príbeh všetkých čias, kedy si pre rolu Piláta Pontského musel oholiť hlavu. Tento imidž sa mu zapáčil natoľko, že holohlavý zostal až do konca svojho života. V roku 1967 si zahral aj v kultovom vojnovom filme Tucet špinavcov po boku Charlesa Bronsona, Donalda Sutherlanda a iných hviezd.Práve vďaka svojej oholenej hlave dostával najskôr úlohy sadistických zločincov až šialencov. Stvárnil úlohu v bondovke James Bond – V tajnej službe Jej veličenstva z roku 1969.Prvá séria úspešného krimiseriálu Kojak vznikla v roku 1973. Išlo o 22 epizód. Následne sa nakrútilo v roku 1974 ďalších 25 epizód. Už v roku 1974 dostal Savalas za rolu Kojaka cenu Emmy. V seriáloch sa pokračovalo do roku 1978. Dovedna bolo natočených päť sérií so 118 epizódami. Za úlohu Kojaka mu udelili aj dva razy Zlatý Glóbus a to v rokoch 1975 a 1976.Poručík Theo Kojak z 13. policajného okrsku na juhu Manhattanu bol špičkovým detektívom oddelenia vrážd s neúnavným zmyslom pre spravodlivosť. Seriály vznikali v reálnych exteriéroch a príbehy mali aj reálny základ.Kojakovho mladého parťáka stvárnil Kevin Dobson a šéfa detektívov kapitána McNeila si zase zahral Dan Frazer. V úlohe jedného z Kojakových kolegov účinkoval aj Savalasov mladší brat George. Medzi hercami, vystupujúcimi okrajovo v jednej či viacerých epizódach Kojaka, boli aj slávne filmové hviezdy ako Eli Wallach, Leslie Nielsen, Ruth Gordonová, James Woods či dokonca Sylvester Stallone.Savalas sa s časovým odstupom k svojej najznámejšej postave vrátil v niekoľkých televíznych filmoch. V roku 2005 sa pokúšali o jeho oživenie. Nový seriál Kojak, kde si už zahral Ving Rhames, však po deviatich epizódach zrušili.Za zaujímavosť stojí, že Savalas sa stal v roku 1969 krstným otcom hollywoodskej filmovej hviezdy Jennifer Aniston.