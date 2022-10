Pred 100 rokmi sa narodil L. Rychman, tvorca muzikálu Starci na chmelu

Praha/Bratislava 9. októbra (TASR) - Patril k priekopníkom televíznej reklamy a hudobných videoklipov v Československu. Režíroval prvý český a dnes už kultový filmový muzikál Starci na chmelu. Medzi jeho známe muzikálové filmy patria aj Dáma na kolejích a Hvězda padá vzhůru. Od narodenia českého režiséra a scenáristu Ladislava Rychmana uplynie v nedeľu 9. októbra 100 rokov.



Ladislav Rychman sa narodil 9. októbra 1922 v Prahe. Po maturite na jednom z pražských gymnázií v roku 1941 študoval na jazykovej škole. Štúdium nedokončil, lebo počas druhej svetovej vojny bol v rokoch 1944 - 1945 väzňom v koncentračnom tábore, kde mu hrozila poprava.



Po vojne študoval estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a zároveň do roku 1946 pôsobil ako dramaturg a herec v pražskom Divadle satiry. V rokoch 1946 - 1949 bol študentom réžie na Filmovej a televíznej fakulte (FAMU) v Prahe. Medzi jeho pedagógov patrili Elmar Klos a Bořivoj Zeman.



Vysokoškolské štúdium nedokončil, dal totiž prednosť praxi a zamestnal sa na Barrandove. Ako asistent réžie sa podieľal napríklad na filme Bořivoja Zemana Nevíte o bytě? (1947). V rokoch 1949 – 1955 bol dramaturgom, scenáristom a režisérom v Štúdiu populárno-vedeckých a náučných filmov v Prahe.



V polovici 50. rokov minulého storočia sa vrátil na Barrandov a v roku 1957 nakrútil celovečerný film – detektívku Případ ještě nekončí. O dva roky neskôr sa režisérsky podpísal pod filmovú drámu Kruh.



Ako herec sa objavil ako vyzliekajúci sa väzeň v snímke o holokauste Daleká cesta (1949) či ako sluha nosiaci Janovi Werichovi písací pult v legendárnej komédii Císařův pekař a pekařův císař (1951).



Ladislav Rychman patril v Československu medzi priekopníkov hudobných klipov. V roku 1958 sfilmoval pieseň Dáme si do bytu, ktorú interpretovali Josef Bek a Irena Kačírková. Medzi legendárne Rychmanove hudobné filmové klipy patrí Mackie Messer (1960) s Milošom Kopeckým. Sfilmoval aj pieseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Obnošená vesta (1961) či song interpretovaný Milanom Chladilom Chtěl bych mít kapelu (1962).



V roku 1964 narútil svoju najúspešnejšiu snímku, prvý český filmový muzikál Starci na chmelu. Dnes už kultový muzikál rozpráva príbeh lásky dvoch študentov na chmeľovej brigáde. Hlavné postavy stvárnili Vladimír Pucholt a Ivana Pavlová.



Jiřinu Bohdalovú a Radka Brzobohatého obsadil do svojho ďalšieho hudobného filmu Dáma na kolejích (1966). Karel Gott, Jitka Molavcová, Josef Somr alebo Jiří Sovák si zasa zahrali v Rychmanovom muzikáli Hvězda padá vzhůru (1974). V komediálnom muzikáli Jen ho nechte, ať se bojí (1977) sa predstavili Luděk Sobota a Helena Vondráčková. Svoj posledný hudobný film Láska na druhý pohled dokončil v roku 1981.



Po roku 1989 sa Ladislav Rychman venoval reklame, písal recenzie a podieľal sa na známej televíznej relácii Trocha šafránu z televizního archívu (1993 - 1995). Zomrel 1. apríla 2007 v Prahe na zlyhanie srdca.







Zdroje: www.csfd.cz; www.filmovyprehled.cz