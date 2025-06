Pred 100 rokmi sa narodil Tony Curtis

New York/Bratislava 3. júna (TASR) - V 50. rokoch minulého storočia patril medzi hollywoodske hviezdy prvej veľkosti. Americký herec so slovenskými koreňmi Tony Curtis účinkoval v desiatkach filmov, ale najpamätnejšiu úlohu vytvoril v komédii Niekto to rád horúce (1959), v ktorej si zahral hlavnú úlohu po boku Marilyn Monroe a Jacka Lemmona. Za snímku Útek v reťaziach (1958) získal svoju jedinú nomináciu na Oscara. V utorok 3. júna uplynie od jeho narodenia 100 rokov.



Tony Curtis, rodným menom Bernard Schwartz, sa narodil 3. júna 1925 v Bronxe, ktorý sa stal v minulosti známym ako najbrutálnejšia časť New Yorku. Aj budúci herec mal ako mladistvý dočinenia s pouličným gangom a sám hovoril, že bol „študent tvrdých úderov“.



Pochádzal z chudobnejšej rodiny židovských prisťahovalcov. Nie príliš šťastné detstvo prežil v skromných podmienkach v jednej miestnosti za otcovým krajčírstvom. Po matke Helene, rodená Kleinová, mal slovenské korene - narodila sa v dedine Vaľkovo, ktorá je v súčasnosti súčasťou obce České Brezovo, ležiacej v okrese Poltár. Niektoré zdroje však uvádzajú, že jeho matka pochádzala z Michaloviec.



Počas druhej svetovej vojny slúžil v americkom námorníctve, kde narukoval v roku 1942. Zúčastnil sa vo vojne v Pacifiku a 2. septembra 1945 sa stal očitým svedkom kapitulácie Japonska. Po návrate z armády sa dal na štúdium herectva. Ako 23-ročný prijal ponuku na spoluprácu so spoločnosťou Universal Pictures a zmenil si meno na Tony Curtis.



Filmový debut absolvoval v roku 1949 ako člen gangu v snímke Mesto cez rieku (City Across the River). Čoskoro sa presadil vo westernoch Sierra (1950), Winchester '73 (1950) a Kansas Raiders (1950). Začínajúci herec s príťažlivým vzhľadom sa už po prvých filmoch stal idolom najmä mladých Američaniek. Trhákom sa stal dobrodružný film Princ, ktorý bol zlodejom (The Prince Who Was a Thief, 1951), stvárnil v ňom hlavnú postavu.



Neskôr zaujal úlohou bezohľadného Sidneyho Falca v dráme z novinárskeho zákulisia Sladká vôňa úspechu (Sweet Smell of Success, 1957). V roku 1958 si zahral po boku Sidneyho Poitiera v dráme Útek v reťaziach (The Defiant Ones), za ktorú získal jedinú nomináciu na Oscara.



Medzinárodnú popularitu priniesla Curtisovi najmä legendárna komédia režiséra Billyho Wildera Niekto to rád horúce (Some Like It Hot, 1959). Vo svojej životnej úlohe stvárnil saxofonistu Joea, ktorý v ženskom preoblečení uteká so svojím partnerom v podaní Jacka Lemmona pred mafiou a počas angažmán v dievčenskom orchestri sa zamiluje do krásnej speváčky Sugar v podaní hviezdnej Marilyn Monroe.



Podobné komické typy bláznivým milovníkov stvárnil napríklad aj v snímkach Operácia spodnička (Operation Petticoat, 1959), 40 libier problémov (40 Pounds of Trouble, 1962) či Veľké preteky (The Great Race, 1965). Curtis sa ale objavil aj vo vážnejších úlohách, napríklad v historickom veľkofilme Spartakus (1960), v dráme Bostonský škrtič (The Boston Strangler, 1968), v horore Rosemary má dieťatko (Rosemary's Baby, 1968), v adaptácii románu Agathy Christie Rozbité zrkadlo (The Mirror Crack'd, 1980) alebo v dráme Nesmrteľní (The Immortals, 1995). Spolu s Rogerom Moorom sa objavili tiež v úspešnom dobrodružnom televíznom seriáli The Persuaders! (1971 - 1972).



Od 80. rokov minulého storočia sa začal aktívne venovať maľovaniu, dokonca viac ako filmovému plátnu. Jedno z jeho diel sa nachádza v newyorskom Metropolitnom múzeu.



Súkromný život obľúbeného umelca bol rovnako pestrý ako jeho filmová kariéra. Tony Curtis bol šesťkrát ženatý. So svojou prvou manželkou, herečkou Janet Leighovou mali dcéry Kelly Lee Curtisovú a Jamie Lee Curtisovú, ktoré pokračujú v rodinnej tradícii. Herečkou je tiež Allegra Curtisová, ktorú mal s druhou manželkou Christine Kaufmannovou.



Populárny hollywoodsky veterán Tony Curtis zomrel 29. septembra 2010 vo veku 85 rokov v spánku na zástavu srdca vo svojom dome v Hendersone v americkej Nevade.