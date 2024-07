Pred 100 rokmi sa narodil Vlastimil Herold

Nižný Hrabovec/Bratislava 19. júla (TASR) - Bol jedným zo zakladateľskej generácie slovenského animovaného filmu, pričom ho označovali za najväčšieho profesionála slovenskej animácie. Od narodenia Vlastimila Herolda, animátora, grafického dizajnéra a ilustrátora uplynie v piatok 19. júla 100 rokov.



Vlastimil Herold sa narodil 19. júla 1924 v obci Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou v rodine českého četníckeho strážmajstra. Po vyhlásení Slovenského štátu sa musela celá rodina vrátiť v roku 1939 do Čiech. Po skončení druhej svetovej vojny nastúpil v Prahe do novozaloženého Štúdia animovaného filmu Bratři v triku.



V roku 1951 však musel štúdio opustiť, pretože bol v rámci akcie ´70.000 do výroby´ prinútený odísť do Brna, kde pracoval v Českej zbrojovke. Po dvoch povinných rokoch vo výrobe sa presťahoval v roku 1953 do Bratislavy a zamestnal sa v Trikovom oddelení Štúdia populárno-vedeckého filmu (neskôr Štúdia krátkeho filmu). Tu vytvoril niekoľko pozoruhodných filmových snímok - kreslených leporel s rozprávkovými námetmi a krátkych animovaných reklamných filmov, na základe čoho sa tiež označuje za "prvého profesionála slovenského animovaného filmu".



V rokoch 1958 - 1969 pracoval ako úžitkový grafik v slobodnom povolaní, venoval sa tvorbe knižnej grafiky, vytváraniu logotypov a značiek, obalovému dizajnu ako aj propagácii podnikov a ich produktov.



Odvážnym experimentom a Heroldovou veľkou zásluhou bola snaha získať pre animovaný film popredných slovenských výtvarníkov, akými boli napríklad Ondrej Zimka (Babka Ježibabka, 1980) a Dušan Junek (Vynálezca, 1983). Z roku 1986 pochádza jeho mimoriadne vydarený animovaný film Kúzelník a kvetinárka s kresbami Miroslava Cipára a scenárom Ľubomíra Feldeka. Text pôsobivo načítal Milan Lasica.



Ako prvý prizval na spoluprácu na animovanom filme aj národného umelca Ľudovíta Fullu, s ktorým pripravil filmové leporelo Varila myšička kašičku (1974). Inšpirovaný Fullovým grafickým listom Vtáčia krajina vytvoril v roku 1983 originálnu filmovú metaforu Fŕŕ.



Úspešný bol tiež Heroldov návrat do 17. storočia v krátkometrážnom animovanom filme Orbis pictus (1978). Vychádzal z drevorytov levočského rodáka Jonáša Bubenku, ktorý ilustroval Komenského dielo. Drevoryty poslúžili Heroldovi na vyjadrenie Komenského posolstva o nezlomnosti ľudského ducha.



Vlastimil Herold vytváral tiež drobnú grafiku v podobe exlibrisov určených predovšetkým pre svojich priateľov a blízkych. Navrhol aj sériu poštových známok s motívom psíkov a mačičiek, ktoré sa stali jeho hlavnou témou aj vo voľných ilustráciách, novoročných prianiach a pohľadniciach.



Jeden z prvých slovenských animátorov Vlastimil Herold zomrel v Bratislave 10. marca 2004 vo veku 79 rokov.



Za svoju tvorbu získal viaceré domáce i zahraničné ocenenia. V máji 2004 mu na medzinárodnom filmovom festivale Art Film Trenčianske Teplice udelili Zlatú kameru in memoriam za celoživotný prínos do oblasti filmového umenia.







