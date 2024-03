Pred 100 rokmi sa narodila spisovateľka pre deti a mládež A. Minichová

Dunajská Streda/Bratislava 8. marca (TASR) - Hoci bola pôvodným povolaním učiteľka, nezmazateľnú stopu zanechala v tvorbe pre deti a mládež. Od narodenia Anny Minichovej, spisovateľky, scenáristky a tútorky televíznej tvorby pre deti a mládež, uplynie v piatok 8. marca 100 rokov.



Anna Minichová sa narodila 8. marca 1924 v Dunajskej Strede. Študovala na učiteľskej akadémii v Nitre. Po jej absolvovaní pôsobila ako učiteľka na základných školách v Istebniku, Trenčianskej Teplej a v Bratislave. V roku 1970 ukončila popri zamestnaní štúdium filmovej a televíznej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU).



Od roku 1962 pracovala ako dramaturgička programov pre deti a mládež v Hlavnej redakcii programov pre deti a mládež v Československej televízii v Bratislave. V televízii dramaturgicky spracovala vyše 60 seriálov večerníčkov a takmer 20 pôvodných diel.



Medzi nimi to boli napríklad seriály Miláčik (1970), Dvorček za domom (1975), Minirozprávky do postieľky (1977), Príbehy malých cestovateľov (1985), Biela Barborka (1986), Utieračik (1988) či televízne filmy Orechový koláč (1981), Palculienka (1983), Novoročná rozprávka (1986) alebo V našom meste býva Gulliver (1989).



Vo svojich knižných dielach vyjadrila Anna Minichová obdiv k najobyčajnejším veciam, pretože v sebe skrývali krásu i tajomstvo a boli spojené s detskou fantáziou. Jej knihy pre deti sú plné nehy, láskavosti a porozumenia pre medzigeneračné vzťahy. K takým patrili knihy Makové zrnko (1964), Vinca si nedáme (1968), V našom meste býva Gulliver (1980) či Dedo Oskár a škriatok Akoty (1985). Posmrtne jej vyšla kniha Hľadajte Šamíska (1990). Jej detské prózy boli preložené do fínčiny a nemčiny.



Spisovateľka pre deti a mládež Anna Minichová zomrela 25. novembra 1988 v Bratislave vo veku 64 rokov.







