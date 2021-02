Pred 100 rokmi sa narodila herečka G. Masina, známa aj ako Perinbaba

Giulietta Masina vo filme Giulietta a duchovia. Foto: YouTube.com

Gulietta Masina vo filme juraja Jakubiska Perinbaba Foto: YouTube

Bratislava 22. februára (TASR) - Žena s podmanivými očami a herečka s nespochybniteľným talentom bola manželkou aj múzou slávneho talianskeho filmového režiséra Federica Felliniho. Hrala v mnohých jeho filmoch. Slovenským divákom je známa aj ako Perinbaba z rovnomennej kultovej rozprávky, ktorú v roku 1985 nakrútil Juraj Jakubisko.V pondelok 22. februára uplynie 100 rokov od narodenia talianskej herečky Giulietty Masiny.Giulietta Masina sa narodila 22. februára 1921 v obci San Giorgio di Piano neďaleko Bolone. Otec bol huslistom a matka učiteľkou. Mladosť prežila u tety v Ríme, kde študovala literatúru, ale neskôr sa zamerala na herectvo – bola členkou univerzitného dramatického súboru. Po ukončení štúdií vyučovala na gymnáziu a v roku 1942 začala pracovať v rozhlase.Vďaka úlohe Palliny, ktorej prepožičala svoj hlas v rozhlasovom komediálnom seriáli Cico a Pallina sa dostala do širšieho povedomia. Autorom scenárov bol práve Federico Fellini, s ktorým sa v roku 1943 zosobášila. "" povedala Masina v jednom z rozhovorov o svojom manželovi.Na striebornom plátne sa herečka prvýkrát predstavila vo vojnovej dráme režiséra Roberta Rosselliniho Paisa (1946). Už nasledujúca snímka – Bez milosrdenstva (Senza pieta, 1948) – ktorú nakrútil Alberto Lattuada, jej priniesla slávu na poli talianskeho filmu. Nasledovala úloha vo filme Svetlá varieté (Luci del varieta, 1950), ktorý bol Felliniho režijným debutom (podieľal sa na réžii spoločne s Lattuadom).Vo Felliniho filmoch zosobnila Giulietta tragikomické portréty žien, ktoré mali svoj vlastný vnútorný svet. Boli bičované osudom, ranené až zúfalé, ale zároveň neprestávali hľadať lásku a šťastie. Umelkyňa si zachovávala určitú konzistenciu v úlohách, ktoré hrala. Pre The New York Times uviedla:V existenciálnej dráme Cesta (La strada, 1954) sa herečka predstavila ako prostá, ale pokorná potulná komediantka Gelsomina, ktorú si odkúpil despotický cirkusový silák Zampano v podaní Anthonyho Quinna. Fellini sa o filme vyjadril, že tvorí kompletnú mytológiu jeho sveta a je zároveň nebezpečným vyjadrením jeho vlastnej identity. Film získal Oscara (1957) a Masina bola nominovaná na cenu BAFTA v kategórii Najlepšia zahraničná herečka (1956).Na rovnaké ocenenie bola nominovaná aj druhýkrát za snímku Cabiriine noci (Le Notti di Cabiria, 1957), za ktorú zároveň získala hlavnú ženskú hereckú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Cannes (1957). Herečka bola za stvárnenie Cabirie v roku 2006 zaradená magazínom Premiere na 21. miesto v ankete 100 najväčších hereckých výkonov všetkých čias.Pozitívny ohlas u kritikov získala aj za stvárnenie Giulietty, ktorá sa vyrovnáva s manželovou neverou vo fantazijne ladenej snímke Giulietta a duchovia (Giulietta degli spiriti, 1965).Herečka sa často objavovala v talianskych produkciách a moderovala rozhlasovú šou Otvorené listy Giuliette Masine (Lettere aperte a Giulietta Masina, 1966 - 1969).V roku 1985 si zahrala v slovenskej rozprávke Perinbaba, do ktorej ju obsadil režisér a Felliniho obdivovateľ Juraj Jakubisko – ako povedal, so slávnym talianskym umelcom sa spriatelil natoľko, že ho Fellini považoval za brata a často ho u seba hostil. Rozprávka bola pre Giuliettu veľkým návratom na strieborné plátno po 20 rokoch. Od svetovej premiéry legendárnej Perinbaby na benátskom filmovom festivale uplynie tento rok už 36 rokov. Tento rok by malo mať premiéru pokračovanie rozprávky s názvom Perinbaba a dva svety.Masina sa v roku 1986 po boku Marcella Mastroianniho predviedla v poetickej Felliniho komédii Ginger a Fred. Názov odkazuje na americký tanečný pár Fred Astaire a Ginger Rogers. Herecká dvojica stvárnila zostarnutých varietných tanečníkov. Film je výpoveďou o starnutí, i kritikou nového sveta, ovládaného jednoduchou televíznou zábavou.Giulietta Masina niekoľko rokov aktívne pracovala aj pre organizáciu UNICEF. Zomrela 23. marca 1994 v Ríme vo veku 73 rokov. Len o necelých päť mesiacov prežila svojho manžela. Pochovaní sú vedľa seba vo Felliniho rodnom meste Rimini, kde ich hrobku ozdobil taliansky sochár Arnaldo Pomodoro skulptúrou v tvare korábu.