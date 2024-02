Pred 100 rokmi v Carson City prvýkrát použili plynovú komoru

Carson City/Bratislava 8. februára (TASR) - Vo štvrtok 8. februára uplynie 100 rokov odvtedy, keď v americkom štátnom väzení v Carson City prvýkrát vykonali trest smrti v plynovej komore.



Prvú popravu v plynovej komore uskutočnili 8. februára 1924 a prvým človekom, ktorého popravili v nato špeciálne upravenej komore bol 29-ročný americký zločinec čínskeho pôvodu Gee Jon.



Iniciátorom tohto druhu popravy bol Delos A. Turner, ktorý sa ako príslušník armádnej zdravotnej služby počas prvej svetovej vojny dôverne zoznámil s účinkami otravných plynov.



Gee Jon sa narodil v roku 1895 v Číne, ale väčšinu života prežil v San Franciscu, presnejšie v jeho čínskej štvrti. Do USA odišiel medzi rokmi 1907 a 1908. Na trest smrti ho odsúdili za to, že 27. augusta 1921 v nevadskom mestečku Mina zastrelil člena konkurenčného gangu.



Pôvodne sa čínsko-amerického zločinca pokúšali usmrtiť tak, že sa mu snažili do cely napumpovať kyanovodík, keď spal. To sa však ukázalo ako nesprávny postup, lebo plyn z miestnosti unikal. Z tohto dôvodu skonštruovali špeciálnu plynovú komoru. Išlo o prvú komoru tohto druhu, do ktorej napumpovali jedovatý kyanovodík. V komore sa nachádzala len stolička, na ktorú väzňa pripútali. Upevnili k nemu dlhý stetoskop, aby lekár mimo komory mohol skonštatovať smrť.



S popravou vo väzení v Carson City v štáte Nevada začali o 9.40 h, pričom Gee Jon stratil vedomie približne po piatich sekundách. Jeho hlava sa pohybovala ešte ďalších šesť minút. Po asi desiatich minútach ostal úplne nehybný.



Okolo 10.00 h spustili ventilátor, aby z komory vypustili jedovatý plyn. Telo vyniesli z komory krátko po 12-ej hodine a previezli ho do väzenskej nemocnice, kde sedem lekárov skonštatovalo smrť Gee Jona. Pitvu nevykonali z obavy, že by sa z tela mohli uvoľniť zvyšky jedovatého plynu.



Ako alternatívny spôsob popravy sa plynová komora používa v súčasnosti v piatich štátoch USA. Vo väčšine štátov sa využíva smrtiaca injekcia či elektrické kreslo.



Americký štát Alabama 25. januára 2024 prvýkrát v dejinách Spojených štátov uskutočnil popravu použitím dusíka. Väzňa Kennetha Eugena Smitha usmrtili po tom, čo mu na tvár nasadili dýchaciu masku a kyslík nahradili dusíkom.



Inhalovanie dusíka ako spôsob popravy schválili tri americké štáty, okrem Alabamy ešte Mississippi aj Oklahoma, pričom ako prvá ho zrealizovala práve Alabama.