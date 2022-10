Pred 100 rokmi založili BBC, o mesiac na to začala pravidelne vysielať

Londýn/Bratislava 18. októbra (TASR) - British Broadcasting Corporation - BBC, patrí k symbolom Spojeného kráľovstva a radí sa medzi najserióznejšie médiá. Od jej založenia uplynie v utorok 18. októbra 100 rokov. Pravidelne rozhlasovo vysielať začala 14. novembra 1922. Od roku 1936 spustila televízne vysielanie.



Pri vzniku vtedajšej British Broadcasting Company 18. októbra 1922 stáli americké spoločnosti General Electric Company, Western Electric a Marconi Company, ktoré podnikali v Spojenom kráľovstve. Sídlom spoločnosti bol Magnet House v Londýne. Na čelo sa postavil vtedy 33-ročný John Reith. British Broadcasting Company sa v roku 1927 premenovala na British Broadcasting Corporation.



Podľa Reitha mala byť BBC nezávislé médium, ktoré malo vzdelávať, informovať a zabávať. Nemalo podliehať politickým vplyvom a tlaku komercie. Z koncesionárskeho poplatku 50 pencí mala ísť polovica pre BBC, aby boli atribúty jej nezávislosti potvrdené.



Rozhlasová stanica začala v Londýne s pravidelným denným vysielaním 14. novembra 1922. Na druhý deň sa vysielalo aj z ďalších britských miest Birminghamu a Manchesteru. V priebehu prvého roka BBC priniesla poslucháčom rozhlasové hry, koncerty populárnej i vážnej hudby, rozhovory a zábavné programy. Rozhlas v Británii rýchlo nadobudol popularitu a stal sa moderným sociálnym a kultúrnym fenoménom.



Otvorenie prvého vysielača dlhých vĺn v Daventry v roku 1925 umožnilo príjem signálu BBC v celom Spojenom kráľovstve. V roku 1926 mala rozhlasová stanica už výrazne cez dva milióny poslucháčov. Počet do roku 1938 vzrástol na osem a pol milióna. V tom čase mohlo signál BBC prijímať 98 percent obyvateľov krajiny.



V roku 1923 sa BBC presťahovala do priestorov v Savoy Hill, kde sa v štúdiu s dlhými závesmi na stenách sformoval rozhlasový spevácky zbor, pribudla predpoveď počasia a športové spravodajstvo. Zvuk londýnskeho Big Benu a greenwichské pípnutie vstúpilo do éteru v roku 1924.



Kráľ Juraj V. bol prvým britským panovníkom, ktorého mohli občania Spojeného kráľovstva počuť z rozhlasu počas otváracieho ceremoniálu Výstavy britského impéria vo Wembley. Prenos jeho príhovoru v roku 1924 prilákal k ampliónom na uliciach také davy ľudí, že sa zastavila cestná premávka.



Vysielanie BBC prudko rástlo, dve štúdiá sa onedlho rozšírili na deväť a stiesnené, ale útulné prostredie Savoy Hillu osirelo, keď sa BBC v máji 1932 presťahovala do prvej londýnskej budovy vystavanej špeciálne na účely rozhlasu.



V roku 1936 sa začalo pravidelné televízne vysielanie, ktoré však prerušila druha svetová vojna. Počas nej sa rozhlasové vysielanie BBC stalo jedným z hlavným zdrojov informácii. Prostredníctvom neho sa svojim spoluobčanom, ale napríklad aj Francúzom, prihováral britský premiér Winston Churchill. Londýn si postupne ladila na svojich prijímačoch takmer celá Európa.



Po vojne sa opäť obnovilo aj televízne vysielanie a BBC priniesla korunováciu Alžbety II. v roku 1953, ktorú sledovalo približne 20 miliónov ľudí. BBC úspešne zareagovala aj na internetový vek. Jej internetové stránky za považujú za najlepšie na svete.