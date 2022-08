Pred 110 rokmi otvorili posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice

Bratislava/Starý Smokovec/Štrbské Pleso 13. augusta (TASR) - Tatranskú elektrickú železnicu (TEŽ) začali budovať v roku 1906 a prvý úsek trate otvorili v roku 1908. Od otvorenia posledného úseku TEŽ, ktorý spája Starý Smokovec so Štrbským Plesom, uplynie v sobotu 13. augusta 110 rokov.



Tatranská elektrická železnica je najstaršou elektrifikovanou železnicou na Slovensku. Elektrifikovaná bola súčasne s výstavbou. Traťový rozchod má 1000 mm. Horská trať má zo všetkých železničných tratí najväčšie adhézne stúpanie, ktoré tvorí 59 promile.



Prvý úsek TEŽ z Popradu do Starého Smokovca verejnosti sprístupnili 17. decembra 1908. Z tohto dopravného uzla sa elektrická trať rozvetvovala na západnú, východnú a južnú vetvu.



Začatie prevádzky TEŽ bolo vyústením snáh o sprístupnenie rozvíjajúcich sa turistických stredísk vo Vysokých Tatrách verejnosti. Do obdobia otvorenia železnice slúžili návštevníkom Vysokých Tatier na dopravu z Popradu do Starého Smokovca fiakre a v roku 1904 trolejbusové omnibusy.



Ďalší úsek trate zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice otvorili 16. decembra 1911. Posledný úsek TEŽ otvorili 13. augusta 1912. Tento úsek meria 18 kilometrov a spája Starý Smokovec so Štrbským Plesom. Pripravený bol aj projekt pokračovania elektrickej železnice z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny, ale ten sa už nerealizoval.



Stavbu TEŽ zabezpečovala akciová spoločnosť Phöbus. Stavitelia trate sa museli vyrovnať s mnohými technickými problémami, v dôsledku ktorých trať odovzdali do užívania s polročným sklzom. Na trať z Popradu do Starého Smokovca nadväzovala pozemná lanovka na Hrebienok.



Vozne s rozchodom 1000 mm dodala spoločnosť Ganz z Budapešti. Ako prvá pôsobila na trati električka 26.001 Kométa. Prvým prevádzkovateľom a vlastníkom TEŽ bola anglo-maďarská banka Aegisz so sídlom v Budapešti.



Vďaka snehovým pluhom sa mohlo jazdiť od prelomu rokov 1923 a 1924 aj v zime. Až do roku 1928 používali hnacie vozidlá lýrové zberače, ktoré neskôr nahradili pantografické.



V roku 1948 sa celá prevádzka znárodnila a ďalších vyše 40 rokov bola TEŽ v správe Československých štátnych dráh (ČSD). Od roku 1992 Tatranskú elektrickú železnicu spravujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).