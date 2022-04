Pred 110 rokmi preletela Harriet Quimbyová, ako prvá žena, La Manche

Na snímke kurátor výstavy Ladislav Virág s rádiovo ovládaným modelom francúzskeho lietadla Louisa Blériota, ktorý preletel 25. júla 1909 kanál La Manche. Foto: TASR/František Iván

Dover/Bratislava 16. apríla (TASR) - Americká pilotka Harriet Quimbyová sa do dejín letectva zapísala dvakrát. Na začiatku augusta 1911 sa stala prvou ženou v Spojených štátoch amerických (USA), ktorá získala pilotnú licenciu. O necelý rok neskôr preletela ako prvá žena na svete kanál La Manche. Od jej historického letu uplynie v sobotu 16. apríla 110 rokov.Harriet Quimbyová sa narodila 11. mája 1875 v americkom Michigane. Ranné detstvo prežila v mestečku Arcadia Towship, neskôr sa rodina presťahovala do San Francisca. Krátko sa venovala divadlu, ale oveľa viac ju oslovila novinárska profesia. Písala o divadle, ale aj o politike pre San Francisco Dramatic Review, San Francisco Chronicle či Call-Bulletin.V roku 1903 odišla do New Yorku, kde prispievala do časopisu Leslie´s Illustrated Weekly, v ktorom sa od roku 1905 stala internou redaktorkou a divadelnou kritičkou. Ako fotoreportérka časopisu precestovala Kubu, Mexiko, Európu a Egypt, pričom jej reportáže patrili medzi čitateľmi k obľúbeným.Práca reportérky ju priviedla v roku 1910 na medzinárodné letecké stretnutie v Elmonte, kde sa zoznámila s letcom a leteckým inžinierom Johnom Moisantom. Odvtedy sa jej veľkou vášňou stalo práve lietanie. Absolvovala kurz lietania a v auguste 1911 získala ako prvá žena v USA licenciu pilota. Krátko nato, sa v leteckej kombinéze, ktorú si sama navrhla, objavila na leteckých exhibíciách v USA a v Mexiku. No to nebolo všetko, rozhodla sa totiž preletieť ako prvá žena Lamanšský prieliv.Loďou odplávala do Anglicka, lietadlo si prenajala od vtedy známeho francúzskeho leteckého konštruktéra a pilota Louisa Blériota, ktorý 25. júla 1909 preletel na vlastnom lietadle La Manche.Vhodné počasie na Quimbyovej pokus preletieť La Manche nastalo 16. apríla 1912. Odštartovala z Doveru o pol šiestej ráno. V rozhľade jej spočiatku bránila hmla, ale keď sa zdvihla, pilotka sa mohla tešiť z blížiaceho sa pobrežia Francúzska.Čin odvážnej pilotky však zatienilo potopenie Titanicu z 15. apríla 1912. Ani jej samej nebolo dopriate potešenie z triumfu. O tri mesiace neskôr sa Harriet Quimbyová zúčastnila na leteckej prehliadke v Squantume v Messachusetts. Jej lietadlo sa ale pri manévri zaknísalo a pilotka aj so svojim pasažierom z neho vypadla. Všetko sa odohralo pred zrakmi stoviek ohromených divákov.Harriet Quimbyová zahynula 1. júla 1912 na vrchole svojej krátkej, ale významnej pilotnej kariéry.zdroje: www.cradleofaviation.org; https://www.britannica.com/biography/Harriet-Quimby