Pred 110 rokmi sa narodil zakladateľ slovenskej parazitológie Hovorka

Zvolen/Bratislava 9. februára (TASR) - Akademik Ján Hovorka patrí k najvýznamnejším osobnostiam veterinárskej medicíny, vedy a vysokého školstva na Slovensku. Bol zakladateľom a prvým rektorom Vysokej školy veterinárskej v Košiciach a zakladajúcim riaditeľom bývalého Helmintologického, v súčasnosti Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Od narodenia Jána Hovorku, veterinárneho lekára, parazitológa, helmintológa a vysokoškolského pedagóga uplynie v piatok 9. februára 110 rokov.



Ján Hovorka sa narodil dňa 9. februára 1914 vo Zvolene v rodine malého živnostníka. Základnú školu, ako aj gymnázium navštevoval v rodnom meste, kde v júni 1932 maturoval. Po maturite sa zapísal na Vysokú školu zverolekársku v Brne, ktorú ukončil v roku 1939.



Po rozdelení prvej Československej republiky (ČSR) pracoval na Ministerstve národnej obrany v Bratislave, kde sa podieľal na činnosti veterinárskej správy a zabezpečoval doškoľovanie pracovníkov veterinárskej služby a hygieny potravín.



V roku 1942 sa zapojil do pedagogického procesu. Začal prednášať veterinárne disciplíny na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave v odbore lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva, kde v októbri 1943 založil Ústav anatómie, fyziológie a patológie domácich zvierat.



Po skončení druhej svetovej vojny sa v roku 1946 presťahoval s rodinou do Košíc. Rozhodujúcou mierou sa tu podieľal na zriadení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) a stal sa prvým dekanom jej Fakulty poľnohospodárskeho inžinierstva (1946 - 1948).



V júli 1949 vznikol prípravný výbor na založenie Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach. Za jeho predsedu bol menovaný profesor Hovorka a práve jeho prednáškou z biológie sa začalo už o necelé tri mesiace - 5. októbra - na novozaloženej škole s výučbou.



Zo 149 uchádzačov o štúdium prešlo prijímacími pohovormi 105 študentov, z nich 23. októbra 1954 promovalo 62. Vysoká škola veterinárska v Košiciach bola Zákonom Slovenskej národnej rady (SNR) oficiálne zriadená 16. decembra 1949. Jej prvým rektorom bol do roku 1952 profesor Hovorka. V súčasnosti nesie škola názov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie.



Na začiatku roka 1953 prešiel profesor Hovorka ako interný pracovník do formujúcej sa Slovenskej akadémie vied (SAV) za riaditeľa helmintologického laboratória. Vznik tohto špecializovaného pracoviska podnietila naliehavosť riešenia problémov v zdravotníctve aj v poľnohospodárstve.



Po dvoch rokoch sa pracovisko premenovalo na Helmintologický ústav SAV v Košiciach a na jeho čelo sa postavil Ján Hovorka. Od apríla 1993 nesie pracovisko názov Parazitologický ústav SAV.



Veľmi plodná a rozsiahla bola aj publikačná činnosť akademika Hovorku, dlhoročného predsedu Parazitologickej spoločnosti pri Československej akadémii vied (ČSAV). Predstavuje celý rad monografií, učebných textov a vyše 300 vedeckých prác, ktoré publikoval v domácich i zahraničných časopisoch. Bol členom mnohých medzinárodných vedeckých spoločností.



Za svoju vedecko-výskumnú, pedagogickú a organizátorskú prácu získal viacero štátnych a rezortných vyznamenaní, cien, čestných titulov i čestných členstiev vo vedeckých spoločnostiach doma aj v zahraničí.



Akademik Ján Hovorka zomrel 15. novembra 2001 v Košiciach vo veku 87 rokov.



