Pred 110 rokmi sa v Tatrách konali prvé medzinárodné lyžiarske preteky

Na archívnej snímke horský hotel Sliezsky dom v nadmorskej výške 1 670 metrov vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Tatranská Polianka/Bratislava 4. februára (TASR) - Prvé dvojdňové lyžiarske preteky s medzinárodnou účasťou na území Slovenska sa začali 4. februára 1911, teda pred 110 rokmi. Išlo o premiérové lyžiarske majstrovstvá Uhorska, ktoré sa konali vo Vysokých Tatrách.Pokiaľ ide celkovo o tradíciu zimných športov, už 17. júla 1893 sa v Dobšinskej ľadovej jaskyni uskutočnili prvé krasokorčuliarske preteky v zakrytom priestore na európskom kontinente a prvé medzinárodné sánkarské preteky na území Slovenska sa konali v roku 1906 na sánkarskej dráhe z Hrebienka do Starého Smokovca.Športovci, ktorí sa zúčastnili 4. až 5. februára 1911 vo Vysokých Tatrách na prvých medzinárodných lyžiarskych pretekoch, boli povinní zaplatiť štartovné podľa disciplín od dvoch do štyroch korún.Lyžiarske bežecké trate viedli od Sliezskeho domu až pred sanatórium v Tatranskej Polianke. Preteky v skoku na lyžiach sa uskutočnili na novopostavenom mostíku na lúkach nad Gerlachovom v meandri Červeného potoka a športové súťaže na saniach i boboch sa konali na novopostavenej štvorkilometrovej sánkarskej a bobovej dráhe vedúcej zo Sliezskeho domu do Tatranskej Polianky.Víťazom prvej verejnej skokanskej súťaže sa stal Bruno Weiss z klubu Beskiden Verein, ktorý skočil deväť a pol metra. Mostík kopíroval profilom prírodný sklon terénu a mal 140 centimetrov vysoký odrazový stôl.V disciplínemali súťažiaci v čo najkratšom čase zlyžovať 70 metrov dlhý svah, pričom sa hodnotila aj estetika pohybov. Druhým kolom bol. V tejto lyžiarskej disciplíne uspel Siegfried Neumann. Svah zišiel najrýchlejšie, bez chyby a ešte k tomu iba na jednej nohe.Medzinárodné majstrovstvá Uhorska, na ktorých sa zúčastňovali aj pretekári z rakúskych klubov, sa konali vo Vysokých Tatrách pravidelne do roku 1914.O ich usporiadanie sa zaslúžil najmä lekár Michal Guhr, ktorý v roku 1902 založil v Tatranskej Polianke klimatické sanatórium zamerané na liečenie tuberkulózy, astmy a ochorenia štítnej žľazy. Preslávil sa však nielen ako lekár, ale aj ako priekopník zimných športov a zakladateľ prvého dobrovoľného záchranárskeho zboru vo Vysokých Tatrách. Lyžiarsku vášeň si priviezol v roku 1901 zo švajčiarskeho Davosu.Michal Guhr otvoril v roku 1907 v Tatranskej Polianke stálu lyžiarsku profesionálnu školu pre pacientov a kúpeľných hostí. V roku 1910 postavil v meandre Červeného potoka nad Gerlachovom prvý lyžiarsky skokanský mostík na Slovensku, na ktorom sa o rok neskôr konala jedna z disciplín prvých medzinárodných lyžiarskych pretekov u nás.Podľa historických prameňov prvé lyže na naše územie priniesol Karol Cornidesz, a to v roku 1865, ale slúžili mu len ako. O prvé skutočné využitie lyží na lyžovanie sa zaslúžil až zakladateľ Nového Smokovca, lekár Mikuláš Szontagh, priekopník celoročnej klimatickej liečby tuberkulózy a respiračných chorôb vo vysokohorskom prostredí. Od roku 1873 sa pravidelne venoval lyžiarskej turistike a ako prvý chodieval na lyžiach do Slavkovskej a Batizovskej doliny, ako aj Gerlachovského kotla.