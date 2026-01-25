< sekcia Magazín
Pred 140 rokmi sa narodil Daniel Siakeľ, kameraman Jánošíka
Daniel Siakeľ sa narodil 25. januára 1886 v Blatnici.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Blatnica/Bratislava 24. januára (TASR) - Prvý celovečerný hraný film v histórii slovenskej kinematografie nakrútili v roku 1921 bratia Siakeľovci. Daniel Siakeľ, filmový technik, kameraman, priekopník trikového filmu, od narodenia ktorého uplynie v nedeľu 25. januára 140 rokov, stál za kamerou snímky Jánošík a jeho brat Jaroslav bol režisérom.
Vďaka ich práci na diele o legendárnom slovenskom zbojníkovi sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín na sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. V roku 1995 ho UNESCO zapísalo do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva.
Daniel Siakeľ sa narodil 25. januára 1886 v Blatnici. O desať rokov neskôr, 4. januára 1896, sa narodil jeho brat Jaroslav, od narodenia ktorého uplynulo začiatkom tohto roka 130 rokov. V roku 1901 odišiel Daniel Siakeľ do Budapešti, kde sa vyučil za zámočníka v miestnej továrni Ganz. V ďalšej budapeštianskej, v tomto prípade filmovej fabrike Projectograph, nadobudol znalosti o vývoji a výrobe projekčných prístrojov pre prvé kiná zavádzané v Uhorsku.
Do Spojených štátov amerických (USA) odišiel ako 19-ročný v roku 1905. Zamestnal sa vo firme Seling Plyscope Co., kde skonštruoval prvý vyvolávací automat pre kinematografické filmy na svete, vyrábal sa aj vo Francúzsku, Dánsku či Nemecku.
Ako zamestnancovi firmy Rothacker-Film sa mu podarilo zdokonaliť filmovú kameru a počas prvej svetovej vojny zostavil projekčný prístroj, ktorý sa dal zložiť do kufríka. Skonštruoval aj kameru pre 16 milimetrový film s adaptérom zvuku a kameru prispôsobenú na tvorbu trikových filmových.
Jeho mladší brat prišiel do USA v roku 1912, zamestnal sa tiež vo firme Seling Plyscope Co. a aj on sa venoval zdokonaľovaniu filmovej techniky.
V novembri 1920 založili americkí Slováci v Chicagu spoločnosť Tatra Film Corporation za účelom nakrúcať filmy na Slovensku. Jedným z hlavných aktérov vzniku spoločnosti bol majiteľ kina Ján Závodný. Plány na nakrútenie prvého filmu o Jánošíkovi sa rozvíjali v Chicagu už krátko po prvej svetovej vojne. Nakrúcanie na Slovensku sa v exteriéroch v okolí Blatnice vo Veľkej Fatre začalo v lete 1921.
Za autora scenára filmu sa považuje Jozef Žák-Marušiak, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou inšpiroval románom „Jánošík, kapitán horských chlapcov, jeho búrlivý život a desná smrť“. Jeho autorom bol Gustáv Maršall-Petrovský, pôvodom z Báčskeho Petrovca, ktorý ho prvýkrát publikoval v roku 1894 v USA.
Pri nakrúcaní filmu sa Daniel Siakeľ postavil za kameru a Jaroslav Siakeľ sa chopil režírovania. Jánošíka stvárnil známy divadelný herec Theodor Pištěk. Aničku si zahrala Mária Fábryová, ktorá nemala skúsenosti s filmovaním, kamera jej dokonca naháňala strach, a aj preto odvtedy už nehrala v žiadnom filme.
Jánošík bratov Siakeľovcov patril medzi najpremietanejšie filmy svojej doby. Náklady na jeho výrobu sa vyšplhali do výšky približne 14.500 amerických dolárov. Premiéra sa konala 25. novembra 1921 v Prahe, 1. decembra toho istého roku snímku odpremiérovali v Chicagu a 3. januára 1922 v Žiline. Tržby v Československu dosiahli takmer 19 miliónov korún.
Film sa však „stratil“ na celých 50 rokov. Značne poškodenú filmovú kópiu Jánošíka z roku 1921 vlastnil jeho pôvodný producent Ján Závodný, ktorý ju v roku 1970 priviezol na Slovensko a venoval ju Slovenskému filmovému ústavu. Film zrekonštruovali zásluhou filmového historika Ivana Rumanovského a ozvučili ruchmi a terchovskou muzikou v roku 1975.
Po nakrútení Jánošíka a návrate do USA začal Daniel Siakeľ pracovať v spoločnosti United Artists, kde sa podieľal na filme režiséra Harryho O. Hoyta Stratený svet podľa rovnomenného románu Arthura Conana Doyla z roku 1912. Išlo o príbeh anglického novinára, ktorý sa vo Venezuele stretol s vyhynutou faunou - dinosaurami.
Makety dinosaurov, ktoré sa použili vo filme, vytvoril práve Daniel Siakeľ. Na základe kostier, ktoré si naštudoval v múzeách, vyrobil približne 70 centimetrové napodobeniny, pričom vymyslel aj to, aby vyzerali, že dýchajú. Použil na to hadičky ukončené futbalovou loptou, ktorú stláčal.
Spolu s bratom sa podieľal aj na ďalších filmových trikoch v snímke Stratený svet. O tejto jeho spolupráci nakrútil Ivan Rumanovský televízny film s názvom Filmové triky pre O´Hoyta (1982).
Daniel Siakeľ, ktorý spolupracoval aj s Mary Pickfordovou, Charlie Chaplinom, Gloriou Swansonovou či Tomom Mixom, zomrel 6. februára 1946 v Chicagu. Jaroslav Siakeľ zomrel 19. februára 1997 vo Western Springs, svojho brata prežil o 51 rokov.
Vďaka ich práci na diele o legendárnom slovenskom zbojníkovi sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín na sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. V roku 1995 ho UNESCO zapísalo do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva.
Daniel Siakeľ sa narodil 25. januára 1886 v Blatnici. O desať rokov neskôr, 4. januára 1896, sa narodil jeho brat Jaroslav, od narodenia ktorého uplynulo začiatkom tohto roka 130 rokov. V roku 1901 odišiel Daniel Siakeľ do Budapešti, kde sa vyučil za zámočníka v miestnej továrni Ganz. V ďalšej budapeštianskej, v tomto prípade filmovej fabrike Projectograph, nadobudol znalosti o vývoji a výrobe projekčných prístrojov pre prvé kiná zavádzané v Uhorsku.
Do Spojených štátov amerických (USA) odišiel ako 19-ročný v roku 1905. Zamestnal sa vo firme Seling Plyscope Co., kde skonštruoval prvý vyvolávací automat pre kinematografické filmy na svete, vyrábal sa aj vo Francúzsku, Dánsku či Nemecku.
Ako zamestnancovi firmy Rothacker-Film sa mu podarilo zdokonaliť filmovú kameru a počas prvej svetovej vojny zostavil projekčný prístroj, ktorý sa dal zložiť do kufríka. Skonštruoval aj kameru pre 16 milimetrový film s adaptérom zvuku a kameru prispôsobenú na tvorbu trikových filmových.
Jeho mladší brat prišiel do USA v roku 1912, zamestnal sa tiež vo firme Seling Plyscope Co. a aj on sa venoval zdokonaľovaniu filmovej techniky.
V novembri 1920 založili americkí Slováci v Chicagu spoločnosť Tatra Film Corporation za účelom nakrúcať filmy na Slovensku. Jedným z hlavných aktérov vzniku spoločnosti bol majiteľ kina Ján Závodný. Plány na nakrútenie prvého filmu o Jánošíkovi sa rozvíjali v Chicagu už krátko po prvej svetovej vojne. Nakrúcanie na Slovensku sa v exteriéroch v okolí Blatnice vo Veľkej Fatre začalo v lete 1921.
Za autora scenára filmu sa považuje Jozef Žák-Marušiak, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou inšpiroval románom „Jánošík, kapitán horských chlapcov, jeho búrlivý život a desná smrť“. Jeho autorom bol Gustáv Maršall-Petrovský, pôvodom z Báčskeho Petrovca, ktorý ho prvýkrát publikoval v roku 1894 v USA.
Pri nakrúcaní filmu sa Daniel Siakeľ postavil za kameru a Jaroslav Siakeľ sa chopil režírovania. Jánošíka stvárnil známy divadelný herec Theodor Pištěk. Aničku si zahrala Mária Fábryová, ktorá nemala skúsenosti s filmovaním, kamera jej dokonca naháňala strach, a aj preto odvtedy už nehrala v žiadnom filme.
Jánošík bratov Siakeľovcov patril medzi najpremietanejšie filmy svojej doby. Náklady na jeho výrobu sa vyšplhali do výšky približne 14.500 amerických dolárov. Premiéra sa konala 25. novembra 1921 v Prahe, 1. decembra toho istého roku snímku odpremiérovali v Chicagu a 3. januára 1922 v Žiline. Tržby v Československu dosiahli takmer 19 miliónov korún.
Film sa však „stratil“ na celých 50 rokov. Značne poškodenú filmovú kópiu Jánošíka z roku 1921 vlastnil jeho pôvodný producent Ján Závodný, ktorý ju v roku 1970 priviezol na Slovensko a venoval ju Slovenskému filmovému ústavu. Film zrekonštruovali zásluhou filmového historika Ivana Rumanovského a ozvučili ruchmi a terchovskou muzikou v roku 1975.
Po nakrútení Jánošíka a návrate do USA začal Daniel Siakeľ pracovať v spoločnosti United Artists, kde sa podieľal na filme režiséra Harryho O. Hoyta Stratený svet podľa rovnomenného románu Arthura Conana Doyla z roku 1912. Išlo o príbeh anglického novinára, ktorý sa vo Venezuele stretol s vyhynutou faunou - dinosaurami.
Makety dinosaurov, ktoré sa použili vo filme, vytvoril práve Daniel Siakeľ. Na základe kostier, ktoré si naštudoval v múzeách, vyrobil približne 70 centimetrové napodobeniny, pričom vymyslel aj to, aby vyzerali, že dýchajú. Použil na to hadičky ukončené futbalovou loptou, ktorú stláčal.
Spolu s bratom sa podieľal aj na ďalších filmových trikoch v snímke Stratený svet. O tejto jeho spolupráci nakrútil Ivan Rumanovský televízny film s názvom Filmové triky pre O´Hoyta (1982).
Daniel Siakeľ, ktorý spolupracoval aj s Mary Pickfordovou, Charlie Chaplinom, Gloriou Swansonovou či Tomom Mixom, zomrel 6. februára 1946 v Chicagu. Jaroslav Siakeľ zomrel 19. februára 1997 vo Western Springs, svojho brata prežil o 51 rokov.