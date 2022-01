Pred 140 rokmi sa narodil štvornásobný prezident USA F. D. Roosevelt

Jaltská konferencia sa začala 4. februára 1945. Na nej britský ministerský predseda Winston Churchill, americký prezident Franklin Roosevelt a predseda Rady ľudových komisárov ZSSR Josif Vissarionovič Stalin (na snímke zľava doprava) rokovali o usporiadaní sveta po II. svetovej vojne. Bola podpísaná takzvaná Deklarácia o slobodnej Európe. Ako miesto konferencie, kde mala byť založená celosvetová Organizácia spojených národov, bolo navrhnuté San Francisco a konferencia sa mala konať v apríli 1945. Dohodla sa demilitarizácia a odzbrojenie Nemecka. Štátnici sa zhodli na reparáciách, ktoré malo Nemecko platiť ako náhradu za straty spôsobené vojnou. Archívna snímka po skončení rokovania 12. februára 1945. Foto: TASR/AP

Bratislava/New York 30. januára (TASR) – Ako jediný prezident Spojených štátov amerických pôsobil vo funkcii počas štyroch volebných období. Na čele krajiny stál za veľkej hospodárskej krízy, v priebehu druhej svetovej vojny, prekonal obrnu a prežil niekoľko atentátov.Franklin Delano Roosevelt sa narodil 30. januára 1882 v americkom Hyde Parku v New Yorku. V nedeľu 30. januára uplynie od jeho narodenia 140 rokov.Jeho otec bol podnikateľ a finančník James Roosevelt. Rooseveltova rodina žila v New Yorku už asi 200 rokov. Ich predkovia pochádzali z holandského Haarlemu a do New Yorku - v tej dobe nazývaného Nieuw Amsterdam - sa presídlili približne v roku 1650. Založili tu dve vetvy, ktoré dali Amerike 20. storočia dvoch prezidentov, a to Theodora a Franklina.Matka učila Franklina až do jeho 14-tich rokov výlučne doma a v prísnom režime. Mal dve guvernantky, ktoré ho naučili po nemecky a po francúzsky. Až potom mu dovolila chodiť do školy. Veľmi rád čítal knihy a obľúbil si vodné športy.V poslednom ročníku sa zamiloval do svojej sesternice z piateho kolena, vtedy 19-ročnej Eleanor Rooseveltovej. Keď sa v marci 1905 brali, k oltáru ju viedol jej strýko a vtedajší prezident USA Theodore Roosevelt. V máji 1906 sa im narodilo prvé dieťa – dcéra Anna, postupne pribudlo ďalších päť synov. Eleanor mala významný vplyv na národnú politiku voči mladým, černochom, ženám, chudobným a Spojeným národom. Bola jednou z najaktívnejších prvých dám USA.Franklin svoju politickú kariéru začal už ako 28-ročný. Osudným sa mu stalo leto 1921, kedy trávil s manželkou a deťmi dovolenku na ostrove Campobello na pobreží Nového Brunšviku v Kanade. Spadol do studenej vody, následne niekoľko hodín hasil lesný požiar. Na druhý deň ráno už ťažko vstal z postele a dostal vysoké horúčky. Po prvej lekárskej prehliadke mu povedali, že je prechladnutý a má odpočívať v posteli. Až tretí lekár mu diagnostikoval detskú mozgovú obrnu a odporučil mu kúpeľnú liečbu.Franklin od pása dolu ochrnul. Aj keď si uvedomoval, že jeho stav sa zásadne nezlepší, tvrdo na sebe pracoval. Svojou ctižiadostivosťou stúpal nielen v politickom rebríčku ale po troch rokoch sa naučil stáť na barlách.Víťazstvo v prezidentských voľbách prišlo 8. novembra 1932, kedy Franklin ako demokratický kandidát porazil vtedajšieho prezidenta Hoovera. Inaugurácia bola naplánovaná na 4. marca 1933. Čas pred ňou sa Roosevelt rozhodol stráviť na dovolenke. V Miami na Floride sa stretol aj so svojím dlhoročným priateľom, rodákom z Kladna Antonínom Čermákom, ktorý bol v tom čase primátor Chicaga.Jednou z jeho zastávok bol prístav Bayfront Park v Miami, kde po jeho prejave z auta došlo k atentátu. Medzi divákmi ho vtedy počúval aj nenápadný 33-ročný taliansky prisťahovalec Giuseppe Zangara. Keď Roosevelt prejav skončil, sadol si v aute na sedadlo. Vtedy k nemu pristúpil Čermák a začali sa zhovárať. Po krátkej chvíli sa ozvalo šesť výstrelov, ktoré zranili niekoľko ľudí, najviac však primátora Chicaga, ktorý sa postavil pred prezidenta a vlastným telom ho kryl. Roosevelt vyviazol bez zranení, Čermák však zraneniam podľahol.Jedno z prvých Rooseveltových vystúpení už z pozície prezidenta sa odohralo 12. marca 1933 prostredníctvom rozhlasu. Bol to prvý z jeho prezidentských "rozhovorov pri krbe". Roosevelt použil tieto rozhlasové prejavy na komunikáciu s verejnosťou s cieľom vzbudiť dôveru vo vládu a upokojiť obavy občanov.Na jeho žiadosť zrušil Kongres prohibíciu a alkohol sa mohol voľne dovážať, vyrábať a predávať. Týmto krokom zobral časť obchodov zločincom. Jeho politika pomohla zmierniť závažnosť veľkej hospodárskej krízy, ale nevyriešila ju. Až v druhej svetovej vojne sa USA dostali z depresie. Len čo sa vojna začala, Roosevelt nariadil zvýšenú výrobu vojnových strojov a zásob.Keď 7. decembra 1941 napadli Japonci základňu Pearl Harbor na Havaji, na útok odpovedal Roosevelt prejavom, ktorý obsahoval slová: "".V roku 1944 vyhral svoje štvrté prezidentské voľby. Štvornásobný prezident USA zomrel na mozgovú mŕtvicu 12. apríla 1945 v kúpeľoch Warm Springs v Goeorgii v USA, tesne pred kapituláciou Nemecka, k porážke ktorého, podobne ako k blížiacej sa porážke Japonska, prispel zásadným spôsobom. Bolo to v čase, keď sa Červená armáda blížila k Berlínu, západní spojenci postupovali k rieke Labe.Vtedy 13. apríla 1945 telefonoval nacistický minister propagandy Joseph Goebbels plný radosti Adolfovi Hitlerovi do jeho podzemného bunkru uprostred Berlína: "." Hitlera, ktorý mal za týždeň osláviť 56. narodeniny, správa vzrušila. Hitler nakoniec 30. apríla 1945, len dva dni pred dobytím bunkru, spáchal so svojou manželkou samovraždu.Franklina Roosevelta na poste prezidenta nahradil Harry S. Truman, ktorý USA doviedol na strane spojencov k víťazstvu nad fašizmom.