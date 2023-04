Pred 150 rokmi sa narodil prvý slovenský impresionista

Miškovec/Bratislava 18. apríla (TASR) - Patril medzi vedúce osobnosti plenérového maliarstva na Slovensku, tvorbu ktorého ovplyvnil luminizmus, impresionizmus a secesný dekorativizmus. Jeho obraz Pod stromom je považovaný za jedno z prvých impresionistických výtvarných diel vytvorených v slovenskom prostredí.



V utorok 18. apríla uplynie 150 rokov od narodenia maliara Elemíra Halász-Hradila, ktorý vstúpil do výtvarného umenia na prelome 19. a 20. storočia.



Elemír Halász-Hradil sa narodil 18. apríla 1873 v Miškovci. Za písmomaliara a natierača sa vyučil v rodnom meste. V roku 1897 odišiel do Mníchova, kde do roku 1901 študoval na súkromnej škole Simona Hollósyho. Táto škola mala rozhodujúci vplyv na maliarov umelecký vývoj.



Ďalším medzníkom na ceste umeleckého vzdelávania Elemíra Halász-Hradila sa stala od jesene 1902 do jari 1903 súkromná škola Academie Julian v Paríži, na ktorú sa umelec dostal vďaka štipendiu významného mecenáša grófa Andrássyho. Škola pracovala v duchu akademických princípov a kládla dôraz na technickú bravúru.



Medzi parížskymi prácami vyniká Štúdia zamysleného dievčaťa (1903), ktorá potvrdzuje umelcov zmysel pre portrétne uchopenie modelu, stvárnenie jeho individuálnej charakterizácie i zachytenie jeho duševného rozpoloženia. V rokoch 1913 - 1914 absolvoval stáž v majstrovskej škole Júliusa Benczúra v Budapešti.



Po návrate z Paríža sa naplno zapojil do výtvarného života v Košiciach. Ešte pred tým v rokoch 1892 - 1894 krátko žil a tvoril vo Viedni. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako frontový maliar, keď prešiel takmer všetky jej bojiská.



Podstata tvorivej činnosti Elemíra Halász-Hradila bola v nasledovaní odkazu plenérovej maľby nasiaknutej postimpresionistickými tendenciami. Jeho dielo prinieslo do konzervatívnej tradície nové podnety svetelného maliarstva, pričom zohralo priekopnícku úlohu.



V rokoch 1898 – 1900 navštívil maliarsku kolóniu v rumunskej Baia Mare, kde sa zúčastnil na plenéroch a prvýkrát použil v maľbe luministickú koncepciu. Jeho dielo Pod stromom (1902) sa považuje za jeden z prvých impresionistických obrazov v slovenskom maliarstve. Až do konca svojho tvorivého pôsobenia maľoval v duchu techniky, pri ktorej stvárnil farbu ako svetlo a svetlo ako farbu. Venoval sa tiež žánrovej maľbe a krajinomaľbe.



Veľmi intenzívne sa podieľal aj na kultúrnom živote Košíc, v rokoch 1924 až 1935 bol predsedom výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti. Významná bola aj jeho súkromná pedagogická činnosť. Jeho diela sa nachádzajú nielen vo väčšine slovenských galérií a múzeí, ale aj v zahraničí.



Slovenský maliar Elemír Halász-Hradil, ktorý sa stal synonymom košického výtvarného umenia, zomrel 9. decembra 1948 v Košiciach vo veku 75 rokov.



Milovníci výtvarného umenia sa môžu s jeho dielom aktuálne bližšie zoznámiť na výstave vo Východoslovenskej galérii v Košiciach nazvanej Elemír Halász-Hradil 1873 – 1948, ktorá potrvá do 10. septembra 2023. Výstava prezentuje viac ako 140 olejomalieb a kresieb, ktoré približujú autorovu bohatú tvorbu. Súčasťou výstavy je aj dokumentačný materiál z autorovej rodinnej pozostalosti, medzi ktorým je napríklad korešpondencia, denníky, novinové články, kresby, vyznamenania a rôzne osobné listiny.







Zdroj: https://beliana.sav.sk, https://vsg.sk/elemir-halasz-hradil