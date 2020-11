Pred 150 rokmi sa narodil Ľ. Winter, zakladateľ piešťanských kúpeľov

Šahy/Bratislava 1. novembra (TASR) – Nezmazateľne sa zapísal do histórie Piešťan, ktoré by bez Ľudovíta Wintera neboli tým, čím sú dnes. Niekdajšiu dedinu na brehu rieky Váh pozdvihol na svetoznáme kúpeľné mesto. Za jeho pôsobenia boli v Piešťanoch postavené viaceré významné budovy ako napríklad Thermia Palace, kúpele Irma a mnohé ďalšie. V nedeľu 1. novembra uplynie 150 rokov od narodenia Ľudovíta Wintera, zakladateľa piešťanských kúpeľov, ktorým zasvätil päťdesiat rokov svojho najplodnejšieho života.



Napriek nepriazni osudu, v osobnom živote zažil mnoho trpkosti a útrap, išiel Ľudovít Winter za svojou víziou - premeniť minerálny prameň v Piešťanoch na svetoznáme kúpele. Svoj sen naplnil hoci jeho snaženia preťali dve svetové vojny, protižidovské opatrenia, znárodnenie až mu na sklonku života komunistický režim dokonca zakázal vstup na Kúpeľný ostrov a dožil v chudobe s dôchodkom 250 korún mesačne.



Ľudovít (Lajos) Winter sa narodil 1. novembra 1870 v Šahách do židovskej obchodníckej rodiny maďarského pôvodu. Študoval na Technickej vysokej škole vo Viedni. Štúdiá však nedokončil, pretože otec Alexander Winter, ktorý v roku 1889 prenajal od grófa Františka Erdödyho v tom čase zanedbané piešťanské kúpele, si zavolal syna na pomoc pri ich riadení. A tak mladý, dvadsaťročný Ľudovít Winter prišiel v roku 1890 do Piešťan, ktoré sa stali jeho celoživotným osudom.



Piešťany zažili svoju zlatú éru práve počas pôsobenia rodiny Winterovcov. Po smrti otca sa v roku 1909 ujali vedenia kúpeľov jeho synovia Ľudovít a Imrich. Ľudovít sa venoval investičným akciám a svoje vizionárstvo naplno rozvinul do konkrétnej podoby. Imrich mal na starosti kultúrne a spoločenské blaho kúpeľných hostí.



Ľudovít Winter dal na Kúpeľnom ostrove vybudovať luxusný secesný hotel Thermia Palace, na ktorý napojil kúpele Irma. Tento doterajší klenot mesta bol slávnostné otvorený v roku 1912. Počas jeho pôsobenia boli v Piešťanoch vybudované aj ďalšie významne stavby ako napríklad Františkove kúpele (v roku 1967 boli zbúrané), Pro Patria, Ružový mlyn či Kursalon.



Keď v roku 1918 vznikla ČSR chystal sa Winter, ktorý bol vychovaný v maďarskom duchu, odísť aj s rodinou do Maďarska. Piešťanci sa však postavili proti, keďže si podnikateľa veľmi vážili. Navyše, novovzniknutá republika ponúkala demokratické slobody i voľnosť podnikania a tak zostal Piešťanom verný.



Počas druhej svetovej vojny čelili Winterovci perzekúciám. Tie vyvrcholili v roku 1944, kedy skrývajúceho sa Ľudovíta Wintera našli. Najskôr bol deportovaný do zberného tábora v Seredi a odtiaľ do koncentračného tábora v Terezíne, kde sa dočkal oslobodenia.



Na konci druhej svetovej vojny mal Ľudovít Winter 75 rokov a vážil 45 kilogramov. Vo svojich spomienkach sa vyznal, že po návrate z Terezína niekoľko týždňov ani nevychádzal z domu. "Sotva som sa trochu spamätal, už ma znova pochytila túžba po bývalom pracovisku – kúpeľoch," napísal v Spomienkach na Piešťany, ktoré vyšli knižne v roku 2001.



Hoci bol v pokročilom veku vo viacerých smeroch osvedčil svoj podnikateľský talent. Všimol si napríklad, že na trhu chýba detská výživa, a tak so spolupracovníkmi vytvoril niekoľko druhov detskej výživy a vymysleli aj dodnes známy, legendárny BB puding, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1947.



Avšak aj po druhej svetovej vojne bol osudom ťažko skúšaný. V roku 1948 jeho rodine komunisti znárodnili majetok a neumožnili mu ďalej sa podieľať na rozvoji piešťanských kúpeľov. Dokonca mu zakázali vstup na Kúpeľný ostrov.



Ľudovít Winter, ktorý budoval a vybudoval svetoznáme kúpele a do sveta rozšíril ich slávu zomrel v Piešťanoch v hmotnej núdzi 15. septembra 1968 vo veku 97 rokov.



Obyvatelia Piešťan na Ľudovíta Wintera, ktorý pomohol presláviť mesto na celom svete, nezabúdajú. Je po ňom pomenovaná pešia zóna mesta, hotelová akadémia a 11. mája 2019 mu bola v Piešťanoch – na Kolonádovom moste odhalená jeho socha.



V roku 2008 natočil režisér Dušan Trančík o Ľudovítovi Winterovi pôsobivý a oceňovaný polohraný dokumentárny film Optimista.





