Pred 150 rokmi sa narodil projektant prvého motorového lietadla

Dayton/Bratislava 18. augusta (TASR) – Bratia Orville a Wilbur Wrightovci sú všeobecne uznávaní ako projektanti a stavitelia prvého motorového lietadla, ktoré bolo riadené pilotom. Vynález týchto dvoch Američanov však na začiatku 20. storočia nevzbudil veľkú dôveru. Od prvého úspešného krátkeho letu v roku 1903 museli bezpečnosť svojho stroja niekoľko rokov demonštrovať, ale napokon sa im podarilo rozprúdiť rozvoj letectva.Vo štvrtok 19. augusta uplynie od narodenia vynálezcu Orvilla Wrighta 150 rokov.Orville Wright sa narodil v Daytone, v štáte Ohio 19. augusta 1871 ako šieste zo siedmich detí do rodiny biskupa Miltona Wrighta. So starším bratom Wilburom si boli veľmi blízki, o čom svedčí aj ich spolupráca v oblasti vynálezov.Rodičia vychovávali deti k tomu, aby rozvíjali to, čo vzbudí ich zvedavosť. Podnetom na to, aby sa Orville začal zaujímať o letectvo bola podľa neho hračkárska helikoptéra, ktorú im priniesol otec. Model helikoptéry nespadol hneď na zem, ale preletel miestnosťou, až narazil do stropu, kde chvíľu kmital a nakoniec klesol na podlahu. Bratov to zaujalo natoľko, že sa pokúsili replikovať hračku sami. Ich nadšenie pre lietanie umocnilo čítanie o priekopníkovi letectva Nemcovi Ottovi Lilienthalovi, ktorému sa výrazne podarilo zdokonaliť klzák (bezmotorové lietadlo).Orville Wright študoval kvôli častému sťahovaniu rodiny na niekoľkých stredných školách, ale ani poslednú v Daytone nedokončil. Spolu s Wilburom vynikal v matematike a v prírodných vedách. Ešte počas štúdií si mladší z bratov založil vlastnú tlačiarenskú firmu a v roku 1892 už spolu s Wilburom spoločnosť Wright Cycle Company, ktorá sa zaoberala predajom, opravou a výrobou bicyklov. V obchodovaní s bicyklami boli úspešní, no zároveň sa ako samoukovia naďalej rozvíjať v oblasti letectva.Bratia Wrightovci sa najprv zaoberali výrobou klzákov, na ktorých uplatňovali zložitý systém nazývaný "wing wraping" ("skrútenie krídiel"). Experimentovanie s návrhmi lietadiel ich priviedlo k zostrojeniu motorového lietadla. Ich prvý úspešný let motorovým lietadlom Wright Flyer sa uskutočnil 17. decembra 1903 v lokalite obklopenej piesočnými dunami Kitty Hawk v Severnej Karolíne.Počas prvého letu preletel Orville Wright za 12 sekúnd 39 metrov. Bratia použili vlastnoručne vyrobené vrtule a motor na mieru vyrobený v ich obchode s bicyklami. Rozpätie krídiel dvojplošníka bolo 12 metrov, váha 340 kg a 77-kilogramový motor mal výkon 12 konských síl (9 kW).Orville Wright ležal na spodnom krídle a nakláňaním zo strany na stranu lietadlo riadil. Odvtedy súrodenci podnikli veľa pokusov, jeden sa dokonca skončil tragicky. Na jeseň v roku 1908 spadlo lietadlo, v ktorom sedel Orville spolu s nadporučíkom americkej armády Thomasom Selfridgeom. Ten nehodu neprežil.Lietadlá postupne vylepšovali až si od nich kúpila americká armáda. Bratia si v roku 1909 založili spoločnosť na výrobu lietadiel Wright Company so sídlom v New Yorku. Vlastnila továreň v Daytone a leteckú školu v oblasti Huffman Prairie.Už v roku 1916, teda 4 roky po smrti svojho staršieho brata, Orville Wright firmu predal. Vybudoval si letecké laboratórium v západnej časti Daytonu a naďalej propagoval letectvo, ako aj historicky prvý let, ktorý uskutočnil.Orville Wright bol jedným zo zakladajúcich členov Národného poradného výboru pre letectvo (NACA). Dnes je NACA známa ako predchodkyňa Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). V apríli 1930 získal Wright prvú medailu Daniela Guggenheima za "veľké úspechy v letectve". V roku 1936 bol zvolený za člena Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických. Orville Wright zomrel v Daytone 30. januára 1948.