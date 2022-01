Pred 160 rokmi boli položené základy automobilky Opel

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na archívnej snímke Opel Astra. Foto: TASR/AP

Rüsselsheim/Bratislava 21. januára (TASR) – Nie je veľa automobiliek, ktoré by sa mohli pochváliť takou dlhou históriou výroby automobilov. K najstarším výrobcom áut na svete patrí Opel, ktorý je zároveň po Mercedes-Benz druhou najstaršou automobilkou v Nemecku. V piatok 21. januára uplynie 160 rokov odvtedy, kedy boli položené základy tohto automobilového gigantu, ktorý ale nezačal ako automobilka.História firmy je od svojho vzniku spojená s mestom Rüsselsheim, ležiacom neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v spolkovej krajine Hesensko. Svoju púť začala písať 21. januára 1862, kedy podnikateľ Adam Opel založil spoločnosť na výrobu šijacích strojov, ktoré išli veľmi dobre na odbyt. K ich výrobe sa čoskoro pridružili bicykle s veľkým predným kolesom a Adam Opel sa stal jedným z najväčších výrobcov bicyklov nielen v Európe, ale i na svete. Po jeho smrti v roku 1895, pokračovali jeho piati synovia v podnikaní a o tri roky neskôr sa rozhodli vyrobiť vlastné auto.Prvé auto vyrobené pod značkou Opel vyšlo na cesty v roku 1899. Išlo o vozidlo poháňané zadným jednovalcovým motorom s označením Opel Patent Motor Car, System Lutzmann.Firme sa darilo napĺňať predsavzatie vyrábať spoľahlivé i cenovo dostupné autá a aj preto automobilka v prvých rokoch svojej existencie doslova explodovala. Opel si veľmi rýchlo získaval popularitu, keď už v roku 1906 celkový počet vyrobených áut prekročil hranicu tisíc vozidiel.Do dejín automobilového priemyslu sa Opel zapísal v roku 1909 modelom Opel 4/8 PS, takzvaným "Doktorwagen", ktorý často využívali lekári pri cestovaní za svojimi pacientmi. Úspech tohto auta vyniesol Opel na čelo nemeckých predajcov automobilov, keď postupne prekonal všetkých svojich konkurentov. V roku 1928 sa stal Opel s podielom na trhu 44 percent, najväčším výrobcom áut v Nemecku.Za jeden z prelomových okamihov v dejinách automobilky možno označiť marec 1929, kedy sa stal Opel súčasťou amerického koncernu General Motors Corporation (GMC). Tento najväčší výrobca áut na svete získal v automobilke Opel väčšinový podiel. Nemecká firma si ale zachovala úplnú nezávislosť vo všetkých rozhodujúcich oblastiach s novým impulzom expandovať na svetové trhy.Počas druhej svetovej vojny sa produkcia osobných áut zastavila, nahradila ju vojenská výroba. Obnovili ju v roku 1947, pričom ťažiskovými modelmi zostali Opel Olympia a Opel Kapitän. Automobilka prichádzala postupne s ďalšími veľkými hitmi ako boli napríklad modely Corsa či Astra.Pod krídlami spoločnosti General Motors bola nemecká legenda až do roku 2017. V tomto roku odkúpil Opel francúzsky koncern Groupe PSA. Posledné vlastnícke zmeny sa uskutočnili v januári 2021, kedy francúzska automobilová skupina PSA a taliansko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dokončili fúziu v hodnote 52 miliárd amerických dolárov (42,89 miliardy eur) a vytvorili spoločnosť Stellantis.Značka Opel zaznamenala počas svojej bohatej histórie viacero významných úspechov. Medzi ne patrí napríklad aj to, že model Corsa získal ocenenie "Best Buy Car of Europe" v ankete AUTOBEST, v ktorej sú najdôležitejšími hodnotiacimi kritériami cena, spotreba paliva, komfort, servisná sieť, dostupnosť náhradných dielov a celková univerzálnosť. Prestíž ocenenia AUTOBEST podčiarkuje skutočnosť, že jeho odbornú porotu tvoria tri desiatky najrenomovanejších európskych motoristických novinárov. Opel Corsa je jediné auto, ktorému sa podarilo doposiaľ získať túto cenu trikrát, a to v rokoch 2007, 2015 a naposledy v roku 2020.