Pred 160 rokmi sa narodila zakladateľka rozária v Dolnej Krupej

Dolná Krupá/Bratislava 24. novembra (TASR) – Botanička a šľachtiteľka, grófka Mária Henrieta Choteková, vstúpila do histórie ako zakladateľka jedného z prvých a najväčších rozárií v strednej Európe, ktoré vytvorila v Dolnej Krupej. Počas života sa vypracovala na uznávanú odborníčku na ruže v celosvetovom meradle.



V piatok 24. novembra uplynie 160 rokov od narodenia Márie Henriety Chotekovej.



Narodila sa 24. novembra 1863 v Dolnej Krupej do českej šľachtickej rodiny. Jej ružová záhrada sa rozprestierala v susedstve parku, patriaceho k dolnokrupskému kaštieľu, ktorý obývala. Na pozemku o výmere troch hektárov pestovala ruže rozmanitých odrôd. Najväčšieho rozšírenia sa záhrada dočkala v roku 1910, keď grófka doviezla sadenice od uhorského šľachtiteľa ruží Rudolfa Geschwinda.



Rastlinný materiál si vymieňala s francúzskymi, nemeckými a anglickými botanikmi. Niektorí z nich dokonca osobne v jej rozáriu študovali.



Botanička, ktorá pestovala až 6000 druhov ruží sa venovala aj šľachteniu a výpestky exportovala najmä do nemecky hovoriacich krajín, ale aj do Škandinávie, Spojených štátov amerických či Kanady.



Keďže počas prvej svetovej vojny došlo k poškodeniu rozária, založila grófka po roku 1919 ružovú škôlku a začala tiež pestovať špargľu a jahody. Vďaka výnosom z predaja sa jej podarilo pokrývať náklady na chod rozária.



V 20. rokoch minulého storočia vydávala vlastné katalógy ruží, bola členkou mnohých spolkov ruží. Udeľovala vlastné vyznamenania, vysoko cenené medzi ostatnými pestovateľmi ruží. Prednášala na výstavách i kongresoch, publikovala odborné články. V roku 1929 uviedla na trh ruže vhodné pre chladnejšie oblasti (Nordlandrose), ktoré odolávali vyše 25-stupňovým mrazom.



Po roku 1945 vzácne rozárium spolu s odbornou knižnicou i písomnou dokumentáciou zaniklo. Mária Henrieta Choteková, vďaka svojej vášni prezývaná Ružová grófka, zomrela v kláštore v Dolnej Krupej 13. februára 1946 vo veku 82 rokov.



Zaujímavosťou je, že v roku 1909 jej pápež Pius X. za charitatívne aktivity udelil diplom, jej meno nesie medzinárodný Rosaclub v Dolnej Krupej, kde v roku 1997 odhalili pamätnú tabuľu na budove kláštora Konkregácie dcér božskej lásky.



Na jej počesť boli pomenované štyri ruže, dve počas jej života a dve posmrtne - Gräfin Chotek (Kiese, 1911), Marie Henriette Gräfin Chotek (Lambert, 1911), Comtessa Maria Henrietta (Györy, 2006) a Rosengräfin Marie Henriette (Kordes, 2013).



Na život a pôsobenie Márie Henriety Chotekovej poukazuje podujatie Slávnosť ruží, ktoré sa každoročne koná v Dolnej Krupej. V roku 2020 začalo v susedstve bývalej ružovej záhrady vznikať nové rozárium, ktoré chce nadviazať na tradíciu založenú grófkou.







