Pred 170 rokmi bol patentovaný prvý komerčne úspešný šijací stroj

Pittstown/Bratislava 12. augusta (TASR) – Vynálezca a vášnivý umelec Isaac Merritt Singer spôsobil v polovici 19. storočia v odevnom priemysle revolúciu, pretože práca na úprave oblečenia a látok sa vďaka nemu výrazne zjednodušila. Keď v jednom z bostonských obchodov uvidel rotačný šijací stroj uvedomil si, že mechanizmus bude spoľahlivejší, ak sa bude pohybovať v priamej línii a nie v kruhu, navyše s rovnou ihlou a nie so zakrivenou. Tak sa zrodil mechanizmus na pohyb ihly smerom hore - dole.Isaac Singer získal patent na ním vyvinutý šijací stroj 12. augusta 1851. Od tejto udalosti uplynie vo štvrtok 12. augusta 170 rokov.Isaac Merritt Singer sa narodil v meste Pittstown v americkom štáte New York 27. októbra 1811. Ako 12-ročný opustil domov a pracoval v rôznych zamestnaniach. Neskôr sa vyučil za mechanika, ale záujem o herectvo bol spočiatku silnejší. V roku 1830 sa pripojil k divadelnej skupine kočovných hercov a k technike sa vracal iba z núdze. Budúci vynálezca viedol nekonvenčný život plný románikov so ženami, s ktorými mal viacero detí.V roku 1839 sa etabloval ako vynálezca, keď počas práce v štáte Illinois získal patent na stroj na vŕtanie hornín. V roku 1846 si v Pittsburghu v štáte Pensylvánia zriadil dielňu na spracovanie dreva. Tu vyvinul a nechal si v roku 1849 patentovať stroj na rezanie dreva a kovu.O rok neskôr prišiel Singer do Bostonu, kde ho požiadali, aby opravil šijací stroj značky Lerow a Blodgett. O 11 dní po tejto žiadosti vynálezca navrhol a postavil vylepšený model, ktorý si nechal patentovať 12. augusta 1851.Išlo o jednoduchý stroj so zvislo pracujúcou ihlou, ryhovaným kolieskom posúvajúcim látku a ramenom s vrchným hriadeľom. Prístroj vylepšil aj pridaním vodorovnej dosky. Stroje značky Singer šili pomocou mechanizmu ozubených koliesok a dreveného pedálu. Za jednu minútu boli schopné urobiť až 900 stehov.S vypožičaným kapitálom založil Isaac Singer v roku 1851 spoločnosť I. M. Singer & Co na výrobu a predaj revolučného výrobku - stroja na zautomatizovanie konfekčnej výroby. O dva roky neskôr, teda v roku 1853, sa začal predaj prvých šijacích strojov vyrobených v New York City za jednotkovú cenu 100 amerických dolárov.Firma úspešne napredovala a v roku 1855 získala prvú cenu na svetovej výstave v Paríži. Ako vynaliezavý obchodník umožnil Singer spôsob predaja svojich výrobkov zákazníkom na splátky, takže si množstvo klientov mohlo jeho stroj kúpiť.V roku 1856 vyrábala Singerova firma ročne 2564 strojov, ale o štyri roky neskôr to už bolo 13.000. Okrem obchodu v New Yorku otvorila prevádzku v Rio de Janeiro a európske pobočky pribudli v Spojenom kráľovstve aj vo Francúzsku. V roku 1860 sa firma stala najväčším výrobcom šijacích strojov na svete a zároveň jednou z prvých nadnárodných spoločností v dejinách.Isaac Merritt Singer, ktorý si zaistil ďalších 22 patentov na vylepšenie svojho stroja, zomrel ako multimilionár 23. júla 1875 v meste Devon.Jeho značke sa však naďalej darilo. Prvý elektrický šijací stroj bol na trh uvedený v roku 1889. Na prelome storočia dosiahol ročný predaj až takmer jeden a pol milióna strojov.Jednou z úspešných marketingových aktivít Singerovej firmy bolo využitie prvej hudobnej reklamnej kampane na svete, ktorú sprevádzala veta:V roku 2002 uviedla Singer Corporation na trh počítačom riadený šijací a vyšívací stroj ponúkajúci širokú paletu pamäťových kariet na vyšívanie rôznych vzorov. V roku 2017 prišla spoločnosť s prvou aplikáciou asistenta šitia pre mobilné zariadenia.